白安深圳广州开唱 亲手写创意春联宠粉 分享生活哲学吁变出新空间

白安《路边野餐》新专辑巡回演唱会自2025年11月从台中出发，陆续走过北京、上海、成都、武汉等城市，2026年开年之际，上周末一连在深圳、广州开唱，与歌迷一同迎接崭新的一年。白安先向全场送上新年祝福：「新年快乐！不知道你们2025年过得怎么样，但2026年刚开始，希望一起在新的一年里创造更多美好的回忆。」温暖话语瞬间拉近与歌迷的距离。

白安为粉丝特别题字「星期八」

为迎接新年，白安特别准备近30张亲笔挥毫的手写春联送给歌迷，除了「春」、「福」等传统字样外，更发挥创意写下「心情八」、「好野」、「嘿嘿」、「马利」等趣味题字，希望透过轻松幽默的春联，替大家带来好心情。当天第一张春联送给最早到场的歌迷，题字为「星期八」，白安语带祝福地说：「星期八就像多出来的放假一天，鼓励你过年一定要好好休息！」

白安拿泡泡机玩乐回到童年

演唱会上白安一连献唱多首新歌及经典歌，演唱《就让我像个孩子一样》时，台下有歌迷自备泡泡机，让全场瞬间被泡泡包围，童真氛围满点；白安也亲自拿起泡泡机玩乐，仿佛带着全场一秒回到童年的时光。此外，她也带来象征告别过去、迎接新开始的《我把你留在去年》，并分享自己的生活哲学：「要定期大扫除，才能让生活变出新的空间，让新的美好事情发生。」更惊喜将《雪人》歌词中的「Merry Christmas」改成「新年快乐」版本，为歌迷献上专属于新年的祝福。