金珉奎@SEVENTEEN快闪2千粉丝区现身1分狂挥手打招呼 为第一次小分队演唱会做足准备心情紧张

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-14 HKT
发布时间：22:15 2026-01-14 HKT

韩团SEVENTEEN成员之一金珉奎以品牌代言人身份来港，今日（14日）到尖沙咀出席品牌宣传活动及鸡尾酒会庆祝活动，吸引了近2千粉丝在尖沙咀海旁，冒着寒风及烈日煎熬下守候。最终金珉奎在商场内完成大会简短的提问后，以快闪方式走到户外粉丝守候区行了一小圈，他的出现当然引起在场粉丝疯狂尖叫，现场即时变成一遍粉丝高举手机和相机争相拍摄偶像的手机海，场面非常壮观。金珉奎全程不停挥手跟粉丝打招呼，不过，他在露天粉丝区现身仅仅1分钟多，便即时跟随工作人员安排下返回商场内。

金珉奎望粉丝期待演唱会

金珉奎受访时开心表示，穿上大会这系列中的服装，令他非常喜欢，对于工作动向，他表示，接下来的活动计划，是两星期后就会开始的CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY了，现在正在努力准备。因为是第一次小分队的演唱会，所以很紧张。两周后就要开始了，希望粉丝们可以非常期待，而他为了见到更多粉丝会更加努力的，请大家多多支持。

