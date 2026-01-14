周吉佩左耳曾得3成听力影响唱歌 张与辰去年潜水致耳仔发炎 1.18为慈善骚演出

周吉佩和张与辰以爱心大使身份联同林建𪸩医生于本月18日在伊利沙伯体育馆演出一场《耳爱传声20周年慈善演唱会》，今日（14日）进行彩排。林建𪸩医生表示以往演唱会邀请资历深的歌手参与，今年20周年请来周吉佩和张与辰，希望能够传承。

吉吉笑称带行李箱募捐善款

周吉佩透露届时可分享个人经历，当年做记者因感冒引致左耳降听力，两星期只得三成听力，唱歌大受影响。他说：「𠮶时好易晕，呢个经历好惊！我觉得依家两边耳仔听力不平衡，左边耳听力差啲。」而张与辰则谓去年首次潜水，右耳入水导致发炎，不过参加「中年好声音3」之前已康复，未有影响比赛，现在听力没有问题。谈到演唱会上即场筹款，周吉佩笑言到时带个行李箱募捐善款，张与辰搞笑指帮手推行李箱。