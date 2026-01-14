Marf开个唱唔请嘉宾 叫队友COLLAR自发捧场 Tiger想请Anson Kong夹Band被拒绝

邱彦筒（Marf@COLLAR）、邱傲然（Tiger@MIRROR）等到旺角麦花臣场馆出席「麦花臣节2026」，Marf与Tiger将举行首个个人演唱会「MARF YAU “Night like this” Live 2026」以及「TIGER YAU “Where It Begins” Live 2026」。Marf与Tiger一同宣布首个个人演出，2人笑言好巧合，是「邱氏家族」的开心事，问如何构思演唱会？Tiger笑言：「我只有4首歌，骚前再出一首，5首各唱3次，哈哈！」他指将会唱很多旧歌，有不同年代，自己也期待。

Tiger未决定有否嘉宾

Marf会拣自己作品及Cover歌，暂不选唱与其他人合作的歌，「这些留到下次先，下次再请嘉宾，不想烦恼有请到谁、忘记谁呢！」Tiger则未决定有否嘉宾，问是否想请人夹Band？他笑言想起队友AK（江𤒹生），但对方有工作已拒绝。至于队友会如何支持？Marf指相信没通知她们也会到场，Tiger则笑言没预留位置，「有心就会来呐喊助威，哈哈！」Marf表示开个人骚最重要保持身体健康，因两个小时唱跳很考体力，她更问Tiger如何分配体力，Tiger则表示：「我0跳舞！平时都跳好多，这次个人骚当然做自己喜欢的事，玩摇滚音乐。」