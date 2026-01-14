Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Marf开个唱唔请嘉宾 叫队友COLLAR自发捧场 Tiger想请Anson Kong夹Band被拒绝

影视圈
更新时间：21:45 2026-01-14 HKT
发布时间：21:45 2026-01-14 HKT

邱彦筒（Marf@COLLAR）、邱傲然（Tiger@MIRROR）等到旺角麦花臣场馆出席「麦花臣节2026」，Marf与Tiger将举行首个个人演唱会「MARF YAU “Night like this” Live 2026」以及「TIGER YAU “Where It Begins” Live 2026」。Marf与Tiger一同宣布首个个人演出，2人笑言好巧合，是「邱氏家族」的开心事，问如何构思演唱会？Tiger笑言：「我只有4首歌，骚前再出一首，5首各唱3次，哈哈！」他指将会唱很多旧歌，有不同年代，自己也期待。

Tiger未决定有否嘉宾

Marf会拣自己作品及Cover歌，暂不选唱与其他人合作的歌，「这些留到下次先，下次再请嘉宾，不想烦恼有请到谁、忘记谁呢！」Tiger则未决定有否嘉宾，问是否想请人夹Band？他笑言想起队友AK（江𤒹生），但对方有工作已拒绝。至于队友会如何支持？Marf指相信没通知她们也会到场，Tiger则笑言没预留位置，「有心就会来呐喊助威，哈哈！」Marf表示开个人骚最重要保持身体健康，因两个小时唱跳很考体力，她更问Tiger如何分配体力，Tiger则表示：「我0跳舞！平时都跳好多，这次个人骚当然做自己喜欢的事，玩摇滚音乐。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
5小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
10小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
6小时前
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
7小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
影视圈
6小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
15小时前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
7小时前