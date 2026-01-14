Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C君戥阿Sa认爱开心 : 不是秘密 农夫称曾志伟离任对自己无影响 做栋笃笑比赛主持「露两手」要睇情况

组合农夫到旺角麦花臣场馆出席「麦花臣节2026」，农夫将主办两场「港笑」栋笃笑比赛，他们指两场比赛门票已率先售罄，但仍留下480元「回水」，2人指是黄子华创下的栋笃笑传统，象征演出好睇，怕当晚没人嗌回水。

没本事签新人

谈到今次比赛，2人透露将有12个单位参与比赛，而农夫不是评判和导师，只是比赛的主持，比较担心比赛流程和运作，赛果由现场观众选出。问到当晚会「露两手」？他们表示要看情况出手，又预告将于5月在红馆开骚，虽然是演唱会，但大家都知道他们会有其他表演。他们指这次比赛的单位，希望之后会有其他合作，问会否签人？他们笑言没本事，但反应好会想有第二届。

陆永、C君想揾健身教练健身

而C君每年都与同日生日的蔡卓妍一起举行生日会，大合照见健身教练男友林俊贤（Elvis）在身边，证对方地位。谈到昨日蔡卓妍认爱男友，问C君戥她开心？他笑言：「当然戥她开心，又不是我想追她，哈哈！」陆永则笑问是否真，又与C君表示想找健身教练健身，又指2人感情不算秘密。至于曾志伟离任TVB总经理，曾任J2台节目创意总监的C君笑言：「这个Party我就无参加啦！」问曾志伟可有通知他，他笑言不用，曾志伟已一次过和大家讲，陆永则表示：「都无影响，你看我们在TVB都无工作！」问是否不想再做行政工作？C君笑言：「依家搞农作天下，陆永一个人的行政工作，我都不想做啦！」

