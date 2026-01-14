Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄凯芹爆周慧敏有一个坏习惯影响健康 揾当年电台拍档合唱新歌可惜有2人未能配合

更新时间：17:45 2026-01-14 HKT
发布时间：17:45 2026-01-14 HKT

黄凯芹（Chris)将于3月6及7日在红馆举行「黄凯芹《40年来》香港演唱会」，今日（14日）在湾仔举行演唱会记者会，席上播出了Chris 全新创作的歌曲《数十年后》，最特别是他邀请了郑丹瑞为这首歌独白，还邀请了周慧敏、余剑明及阮兆祥合唱，就似为这次演唱会演出嘉宾部份留下伏线。

Chris未能迁就林珊珊和何嘉丽感到可惜

Chris透露，这首新歌原本计划找当年电台的《三个小神仙》郑丹瑞、何嘉丽及林珊珊，还有自己这一代的几位同伴周慧敏、阮兆祥和余剑明一同合作，但负责召集的监制花了一个月时间仍未有回音，在Chris打消念头之际，却获得几位好友愿意合作，可惜在时间上未能迁就到林珊珊和何嘉丽令他感到可惜。早前周慧敏在江西省赣州举行演唱会期间，在后台被拍到神情略显呆滞，并紧拉着男助理步履蹒跚，整个过程她都依赖搀扶，步行速度极慢，因而引发她健康出现问题。对此，Chris表示，全不知情，也没有看过该片段，猜测该是上落舞台时有人搀扶，也不觉得她身体出现问题，不过，Chris觉得周慧敏有一些饮食习惯需要改变，因为她从小到大每日也食两次瑞士卷，这令Chris觉得不健康，他笑言：「她改一改这习惯便可以。哈哈！」

Chris演唱会只唱自己歌

Chris指出，做35周年演唱会时，因为场馆问题要待入行36年才举行，之后一直在内地巡演走埠演出至自己入行39年，继续用35周年演唱会名义开骚让他感到有点尴尬，所以早前有主办方邀请继续演出，但他也要煞停，这次演唱会用上《40年来》命名，连续他也觉得十分聪明。这次演唱会将由Chris当年在电台入行至今多年来推出过的歌曲中拣歌，由于有太多歌要唱，所以他决定这个演唱会不唱别人的歌。他又表明，很想邀请一位当年带着他在电台工作的人，同时可说是他师傅的邓蔼霖参与这个演唱会，这会令他感到特别有意义。

黄凯芹未获《中年好声音4》邀请做评判

此外，问到这次会否担任《中年好声音4》的评判？Chris表示，暂时仍未收到邀请，若然大会找他再算，问到若再次担任评判可会感到压力？Chris完全不会感到有压力，只因他过往也是从作曲比赛出身，知道比赛者的心情是十分紧张，这方面在自己当评判时也会体谅，不过，他觉得现在的参赛者大多有演出经验，可以说是半职业水准，只是看临场发挥。

 

