寻欢作乐的姐姐丨何沛珈同林凯恩化身「孖妹美人鱼」 跳国标舞晒一字马显功架

TVB综艺节目《寻欢作乐的姐姐》今、明两集，麦玲玲、何沛珈、何依婷、林凯恩等带观众继续玩转上海，当中最吸引的三大行程分别是学做「一日限定美人鱼」、「学跳国标舞」及体验「印度古法油疗」。先说美人鱼体验，何沛珈及恩恩穿上长长的美人鱼下摆，在内地网红「男美人鱼」带领下，学习美人鱼基本摆尾动作，考验二人腹肌力量，画面既唯美又爆笑。

何沛珈体验「印度古法油疗」

在美人鱼学习班表现出色的何沛珈，学跳国标舞期间继续大展身手，除以极甜美表情摆出各式各样靓爆跳舞甫，还会在教练辅助下大晒一字马，功架十足！至于「印度古法油疗」亦甚有新鲜感，有别于传统推油按摩，会将大量油倒在顾客身体、头皮甚至眉心，负责体验的何沛珈便被大量芝麻油、椰子油及草药油「包裹」全身，笑言「直头觉得成个人浸咗喺油入面」。

大只型男帮手烧肉

此外，恩恩及何依婷就结伴挑战「室内冲浪」，大晒靓靓「出水芙蓉」Look，相当有美感。至于饮食方面，「大只佬烧肉」亦相当吸引兼具话题性，现场每枱都有真空穿上围裙的肌肉型男为顾客烧肉，何沛珈、恩恩及依婷的御用型男，出其不意于为三位姐姐烧肉期间大晒二头肌及超结实背肌，𠱁得三位姐姐不停尖叫及大笑。