王菀之3月澳门开骚只此一场 大卖关子会否跟张敬轩再「合体」 预告会更新歌单

唱作才女王菀之（Ivana）宣布，去年以「合体」为主题的入行20周年纪念演唱会，将搬到澳门上演。去年两场红馆演出口碑极佳，不少歌迷都意尤未尽，觉得两场实在太少，今年想再一次回味这个音乐盛宴的歌迷，终于可以过大海睇！

歌单会更新

「合体」对Ivana而言，是同内在自我对话、到与听众心灵相通、最终与音乐融为一体。由最初的个人创作，到如今舞台上绽放的光芒，每一步都源于无数次的连结与对话。呢个骚系20年创作轨迹，一次完整凝聚。问到澳门会不会有新歌单？ Ivana表示，「上次好多歌都冇唱，因为根本唱唔晒！20年咁多歌，点可能喺一个骚入面唱得完，今次会更新少少啦，大家都可以系社交媒体留言俾我，想听咩，我再研究下，点样塞入去，尽量唱多啲满足大家！」

演唱会嘉宾大卖关子

今次澳门演唱会将会加入新元素，一定有新歌兼新衫，Ivana回忆上一次在澳门开唱是与张敬轩合作，笑问：「唔知澳门歌迷仲记唔记得我呢？哈哈！咁虽然冇去开骚，但系过去几年，我都经常同家人到澳门旅行，因长辈无需搭乘飞机，加上美食众多、酒店舒适，澳门一直系我哋家庭度假首选。今次重返澳门舞台，我期待与乐迷一齐开心，屋企人当然都会一齐去支持啦。」问Ivana，今次轩仔会不会做嘉宾？她笑言：「大家估下佢会唔会啰？哈哈……卖个关子先！」 最近Ivana马不停蹄与谢君豪在内地为舞台剧巡演，另外亦忙于筹备全新专辑，她透露：「对上一张专辑已是8年前，我估大家都已经等咗好耐，我自己都非常期待、而且『非常勤力』㗎啦，希望可以快啲做好俾大家听啦！」