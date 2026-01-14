Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

基夫修打兰涉袭击司机被捕 定于2月2日出庭 曾多次醉驾犯事往绩「彪炳」

影视圈
更新时间：15:45 2026-01-14 HKT
发布时间：15:45 2026-01-14 HKT

凭经典反恐剧《24》声名大噪的59岁男星基夫修打兰（Kiefer Sutherland）因涉嫌袭击一名预约司机被捕。洛杉矶警方于当地时间周二证实，他们于周一凌晨接报，指在荷里活日落大道和费尔法克斯大道附近发生了一宗涉及预约司机的袭击事件。洛杉矶警方后来确认基夫是疑犯，他被指控「进入一辆预约车辆，对司机进行人身攻击，并对受害者发出刑事威胁」。

凭《24》获封金球视帝

据报道，该名受害司机未有受严重伤害，不需接受任何治疗。而基夫于周一被捕后已被记录在案，并于当晚以5万美元（约389,900港元）保释金获释，且已定于2月2日出庭。基夫乃已故著名影星当奴修打兰（Donald Sutherland）的儿子，他另一个著名的身份就是影后茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）的前未婚夫。他早于80年代出道，曾参演《粗野少年族》、已故名导洛连纳（Rob Reiner）执导的《伴我同行》、《义海雄风》，以及《杀戮时刻》等名作。踏入千禧年后，他凭食正反恐风潮的美剧《24》大红，更凭此剧于2002年获封金球视帝，并于2006年连夺艾美视帝，及以监制身份获颁艾美奖剧情组最佳剧集奖。
虽然在演艺圈成绩不俗，但他犯事的往绩更为「彪炳」，曾于1989年、1993年、2004年、2007年及2020年涉醉驾被捕；另外，他亦曾于2009年纽约大都会艺术博物馆筹款活动后，用头撞击时装设计师Jack McCollough，最终因向对方道歉获撤销控罪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
8小时前
泰国一在建高铁地盘，一部起重机高空堕下击中行驶中火车。美联社
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿25死79伤︱多图
即时国际
1小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
8小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
23小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
18小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
4小时前
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
7小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前