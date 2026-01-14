基夫修打兰涉袭击司机被捕 定于2月2日出庭 曾多次醉驾犯事往绩「彪炳」

凭经典反恐剧《24》声名大噪的59岁男星基夫修打兰（Kiefer Sutherland）因涉嫌袭击一名预约司机被捕。洛杉矶警方于当地时间周二证实，他们于周一凌晨接报，指在荷里活日落大道和费尔法克斯大道附近发生了一宗涉及预约司机的袭击事件。洛杉矶警方后来确认基夫是疑犯，他被指控「进入一辆预约车辆，对司机进行人身攻击，并对受害者发出刑事威胁」。

凭《24》获封金球视帝

据报道，该名受害司机未有受严重伤害，不需接受任何治疗。而基夫于周一被捕后已被记录在案，并于当晚以5万美元（约389,900港元）保释金获释，且已定于2月2日出庭。基夫乃已故著名影星当奴修打兰（Donald Sutherland）的儿子，他另一个著名的身份就是影后茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）的前未婚夫。他早于80年代出道，曾参演《粗野少年族》、已故名导洛连纳（Rob Reiner）执导的《伴我同行》、《义海雄风》，以及《杀戮时刻》等名作。踏入千禧年后，他凭食正反恐风潮的美剧《24》大红，更凭此剧于2002年获封金球视帝，并于2006年连夺艾美视帝，及以监制身份获颁艾美奖剧情组最佳剧集奖。

虽然在演艺圈成绩不俗，但他犯事的往绩更为「彪炳」，曾于1989年、1993年、2004年、2007年及2020年涉醉驾被捕；另外，他亦曾于2009年纽约大都会艺术博物馆筹款活动后，用头撞击时装设计师Jack McCollough，最终因向对方道歉获撤销控罪。