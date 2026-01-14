Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代艳星曾做第三者后失婚 激凸性感预告重返幕前 曾获封菲律宾「公主」

更新时间：17:00 2026-01-14 HKT
发布时间：17:00 2026-01-14 HKT

年近半百的90年代三级片女星陈昭昭，2009年获柬埔寨国王西哈莫尼颁发勋章，表扬其对妇女及弱势社群的贡献，2016年又获菲律宾棉兰老岛皇室封为苏丹公主（PUTRI），表扬她促进东南亚穆斯林社群与中国「一带一路」合作的沟通工作。已转型慈善家多年的陈昭昭，近日传出有意回归幕前。

陈昭昭入行逾30年

陈昭昭近日在社交平台表示：「从17岁拍广告，21岁入TVB，23岁做综合节目主持，25岁成为电影女主角……30岁创业做老板，成立多间公司，这么多年来我从来都是东奔西跑，忙这忙那，帮这个帮那个，却没有好好为自己打造好个人的IP。」

陈昭昭继续追寻梦想

陈昭昭续表示：「感谢生命斗士『星爸』及性感美丽『潮妈』的团队为我做了一连串的海报，鼓励我重返幕前。今后我只做真实的自己，做自己热爱的工作，不再为他人作嫁衣裳。」陈昭昭有见踏入新的一年，吁大众不要放弃梦想：「2026已经开始了十多天，相信一切会好起来！我亦鼓励大家不要放弃自己的梦想，继续追寻梦想，遵从自己内心真实的感受。」获不少网民打气。

相关阅读：90年代三级片女星爆被「切胸」内情：有啲冤屈 被封公主传做小三 6年前离婚收一蚊赡养费

陈昭昭早于16、17岁起做模特儿，之后入TVB第十一期TVB艺员训练班，90年代至千禧年代向电影界发展，曾拍摄多部三级片，包括《砵兰街马王》、《新禁室培欲之有暗香盈袖》、《人肉豆腐汤》等。陈昭昭在《人肉豆腐汤》有胸部大特写，她曾在访问中澄清未曾全裸上阵：「我演女死者，会畀人肢解，吴岱融做男主角要将我分尸。有个镜头拍将胸部斩件，其实系剪接效果，个胸其实系其他演员胸部，但就唔见样。」陈昭昭对被称为「艳星」感到冤屈。

陈昭昭不打算再婚

陈昭昭贵为菲律宾棉兰老岛「公主」，但感情路上却不见顺遂。陈昭昭于2016年公开与声称做海味生意的李志豪拍拖，却被男方元配指控为第三者。陈昭昭曾开记者会澄清，李志豪称自己隐婚，并登报向陈昭昭道歉。陈昭昭原以为与李志豪冲破阻碍，修成正果于2017年结婚，但二人的婚姻仅维持两年便结束。陈昭昭称二人性格不合分开，是和平分手，更将李志豪的三层物业归还，只收一元赡养费。虽然陈昭昭2021年与年长18岁的前银行高层拍拖，但未有打算再婚。

相关阅读：陈昭昭离婚不涉第三者    自爆不乏追求者

