雪梨唔敢再锡古天乐 未见过囝囝徐伟栋绯闻女友姚子羚 林峰三月中开拍《九龙城寨》续集

林峰及徐伟栋与妈妈雪梨昨晚（13日）出席电影《寻秦记》台前幕后慰劳宴，提到该片港澳票房冲破6600万，林峰笑言大家都好开心，雪梨则谓无份演都开心。谈到她在谢票时锡了古天乐一啖，问到今晚会否再锡多次？她笑言已是去年的事，因为好耐无见先锡啖，还搞笑反问可需要锡林峰一啖。林峰即拱手笑言：「心领，多谢！娘亲。」

林峰闻200片酬：你信呀？

雪梨笑指今日不锡任何人，怕大家以为她是狂魔。谈到今晚既有戏中儿子的林峰又有现实中的儿子徐伟栋揽住合照。徐伟栋则透露妈妈雪梨在首映时有前来支持，但叫对方很久才答应，因为妈妈变老，不可以行太快，要睇住身体。雪梨笑言自己本月16日才是61岁生日，所以一点也不老，还经常在内地商演及出席发布会，不过自嘲最近太肥要积极减肥。她说：「因为去年四月做通波仔，休息期间食足四餐变了大肥婆。」在旁的徐伟栋即劝戒妈妈雪梨做运动是好事，要跟林峰学习。雪梨又化身成记者代问林峰近况，林峰表示已有新戏开拍中，巡唱尚有几个站演出，所以维持操练体能，因为刚刚跟《九龙城寨》续集的导演郑保瑞开会，大约三月中开拍，亦会跟现在参演电影搭住开工。提到网上流传疑似《寻秦记》片酬表，有指林峰是200片酬。林峰反问：「你信呀？系官方就信，拍到好戏先最重要。」徐伟栋则谓自己也要操练作好准备，以往演出角色未有机会骚身材，希望有这个机会。

雪梨想拍打戏

对于可有见过儿子徐伟栋绯闻女友姚子羚，雪梨笑言未见过，还叫儿子给照片让她看，又搞笑指相信相中跟真人也会一样。林峰闻言即笑：「戥佢开心。」徐伟栋即表示要学妈妈的说法：「上年的事，问返今年啦！」雪梨帮口表示没有意欲知道，反而工作要紧，女友也是一个Parter。徐伟栋即谓：「妈咪，唔好冲动！食餐饭好正常，上年的事不要问啦！」当转话题后，提到有指该片有份演出的内地演员白百何好像年轻版雪梨，雪梨表示有听闻，但不觉得似，但两个儿子林峰和徐伟栋也异口同声觉得有点似。谈到票房好有机会开拍续集，雪梨笑指要睇老板古天乐可有兴趣，反而自己想拍《九龙城寨》续集，因为想拍打戏，又自认还可以打。