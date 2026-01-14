陈颖欣陈考威澳洲举行婚礼星级宾客团曝光 拉队四处观光准新娘学一动物卖萌

音乐监制陈考威（Gareth Chan）在年初在《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》报喜，宣布与女星陈颖欣（Yanny）结婚，二人近日已抵达澳洲悉尼为婚礼准备，据指放假三星期，而一众圈好好友已相继到达当地。余文乐前日（12日）在IG贴相，而一对新人昨日则分享睇树熊及袋鼠的照片，先行游览一番。

AK江𤒹生见识多乌蝇

余文乐分享的合照，见到有填词人黄伟文（Wyman）及MIRROR成员陈卓贤（Ian），余文乐透露众人食饭长达5小时。之后MIRROR成员江𤒹生（AK）、Dear Jane 成员伍汉邦（Jackal）就与一对新人陈颖欣及陈考威去睇树熊、袋鼠，众人喂食外又拍摄不少照片，其中准新娘子陈颖欣又站在树熊下方，咬住叶扮树熊拍片，少女心爆发。AK江𤒹生却留言：「终于见识到澳洲有几多乌蝇。」

Super Girls前成员蔡明思（Jessica）昨晚（12日）也有在限时动态分享已到当地，并曝光一对新人安排的酒店内貌，蔡明思表示：「多谢Yanny and Gareth圆我参加酒庄婚礼的梦」。另外准新郎陈考威也有转发黄伟文与音乐人黄兆铭的三人合照，三人都表示等了很多年。

陈考威陈颖欣明年度蜜月

有「Threads管理员」之称吴肇轩日前在threads透露出发去澳洲观礼，打趣留言：「就快要坐七八个钟长途机，我唔舍得呢两日嘅Threads。」古天乐在下方留言：「麻烦管理员帮我恭喜一对新人！」吴肇轩入晒戏回复：「好！交俾我啦！项太傅」。陈考威与陈颖欣室在澳洲举行婚礼，只邀请小量亲友出席，未有打算返港补仪式，由于陈颖欣婚后要开工，因此蜜月之旅预计要拖到2027年。

