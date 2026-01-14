古天乐《寻秦记》港澳票房冲破6600万 达1亿会推出加长版 零片酬参演：商业秘密

古天乐（古仔）、林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、朱鉴然、洪天明、徐伟栋与妈妈雪梨等昨晚（13日）出席电影《寻秦记》台前幕后慰劳宴，一众演员影大合照时，古天乐压轴到场，大家为他欢呼。轮到戏中一家四口合照，三母子宣萱、郭羡妮和朱鉴然摆出飞吻手势，但古仔就眼望望一轮，最后应大家要求一齐做出飞吻手势。

古仔没有保存写真相

对于该片港澳票房冲破6600万，古天乐表示开心有好成绩。谈到下个目标，他笑言会向高处看。提到网民许愿若然票房过一亿，想睇古仔跳当年的开心舞，他说：「好呀！如果香港票房收过2亿，就大家开心下，我之前只是话过唱歌，如果收一亿就唱《天命最高》，依家讲到好似筹款咁。」对于近日在Threads开户一日之内已吸纳超过20万粉丝关注，古仔表示本身有网站在大时大节跟网民互动，现在参与Threads不是用太多时间，只会挑选网民有趣的问题先会回复，正如网上片段有位小妹妹要嫁他，亦回答：「等你！」问到是否受宣萱影响而玩Threads，宣萱指古仔不想做的事情，没有人迫到他。提到有网民分享他当年的写真集，古仔表示自己没有保存写真相，就连去旅行风景相也没有影，只是将回忆放在脑海中。宣萱则谓自己也没有保存相片，全靠网民提供。

宣萱想演龙卷风妹妹龙须糖

提到电影《寻秦记》将会推出加长版，古仔表示制作需要三个星期，亦要睇票房数字，到达一亿就会推出。对于网上近日流传疑似该片演员片酬表，其中宣萱150万、白百何1500万，古仔则零片酬。古仔说：「公司商业上的利益是不可透露。」问到他是否零片酬，古仔继续表示商业秘密。谈到网上流传有人在戏院偷拍电影片段放在网上，古仔指收到朋友及粉丝举报，希望大家专重知识产权，拍一部电影已经很艰难，大家要帮下忙，而且放上网的人亦没有得益，只会对电影损害好大。他拍摄《寻秦记》好艰辛，古仔说：「拍边部戏都艰辛，每个演员都有付出，我就做我应做的事，辛苦不紧要，最好的回答是票房好，还有观众钟意。问到宣萱想加长版有她什么戏份，她表示拍摄屋企戏，带多一些家人相处的回忆给大家看。古仔表示家庭篇在加长版，有一定性的比重，另外陶总管（欧瑞伟）的戏份也会考虑加入当中。提到雪梨有意参演《寻秦记》及《九龙城寨》续集，特别想演打戏。宣萱即自荐想演龙卷风的妹妹龙须糖，古仔考虑一会才说：「这不是我话事，也要跟导演倾，而且拍打戏的确几难又辛苦。」宣萱笑言自己开玩笑，但真的找她演出，当然会好开心。