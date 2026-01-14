TVB新闻女神林婷婷老公李天耀公开拍拖细节 更多婚礼照流出 金牌司仪都到贺

有「TVB新闻女神」之称的林婷婷（Jacky）向来作风低调，感情生活更是鲜为人知。近日她悄悄地完成了人生大事，与TVB男主播李天耀（Timothy）结婚，并已完成婚礼。李天耀之前从未在IG分享拍拖照，自婚讯公开，他亦大方于IG公开恋情细节。而林婷婷的商人好友钟芯豫，也在IG上分享了大批婚礼现场的照片和影片，让这场温馨浪漫的婚礼得以曝光。大批合照中更见金牌司仪郑丹瑞也到贺，可见林婷婷与李天耀人脉甚广。

李天耀罕有放闪忆求婚之旅

TVB明珠台主播李天耀婚礼过后，罕有地在IG高调「放闪」，分享了大量与林婷婷在土耳其旅游的甜蜜合照，并深情撰文，首次公开他们的浪漫爱情故事。李天耀在文中透露，两人在2022年5月展开恋情，当时他鼓起勇气邀请女方共游土耳其，林婷婷答应了；仅仅一天后，他便正式告白，而她再次说「好」，两人自此开始拍拖。他感性地写道：「三年后，我们一起经历了风风雨雨，终于回到了这个让我们走在一起的地方。在这里，你给了我最重大的『好』。」

字里行间证实，这次土耳其之旅，正是他们的求婚之旅。在一系列的照片中，两人足迹遍及土耳其的壮丽风光，其中一张林婷婷拿著钻戒盒、对著镜头展露灿烂笑容的自拍照，更是幸福满泻。李天耀最后更向太太许下承诺：「感谢你让我走进你的世界，也感谢你允许我照顾你的余生。」

林婷婷教堂行礼感动落泪

从钟芯豫分享的影片可见，婚礼在庄严的教堂举行。林婷婷身穿一袭典雅的纯白露肩婚纱，在众多亲友的见证与祝福下，场面温馨感人。在仪式期间，林婷婷感动得眼泛泪光，流露出待嫁的喜悦与激动。

林婷婷户外晚宴换两套战衣

完成教堂仪式后，一对新人在户外草地举行晚宴。现场以大量白色和粉色的鲜花布置，配上浪漫的灯串，气氛十分温馨。林婷婷进场时换上一套高贵的纯白缎面晚装，与老公李天耀手牵手进场，接受全场宾客的热烈欢呼。之后，她再换上一袭鲜红色的蕾丝晚装，并依照传统习俗，戴上份量十足的龙凤金鈪及金饰，与李天耀一起进行切蛋糕仪式，脸上挂著满满的幸福笑容。

钟芯豫在IG发文透露，她与林婷婷因一次访问而认识，没想到之后能成为互相支持追梦的好友。她写道：「恭喜你揾到咁爱锡你嘅历史天才Tim（李天耀），祝你地永远幸福甜蜜」，不少网民都留言祝福并大赞他们是金童玉女。

林婷婷老公李天耀背景大公开？