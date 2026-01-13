Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前《爱回家》女星真空大Deep V挑战性感极限 赴美「求职」一年多屡遇挫折 早前抑郁复发

影视圈
更新时间：22:30 2026-01-13 HKT
发布时间：22:30 2026-01-13 HKT

秦沛女儿姜丽文（Lesley）凭《爱‧回家之开心速递》「Liza」一角在《万千星辉颁奖典礼2021》夺得「飞跃进步女艺员」奖，但她未有继续留港发展，在2024年选择离巢TVB，并移居美国闯荷李活发展圆梦，虽然早前曾透露因试镜屡遇挫折抑郁症复发，但她未因而放弃。近日姜丽文继续透过IG自我宣传，在IG分享了两辑靓相，其中以真空白色Deep V兼高衩裙上阵，挑战性感极限！

姜丽文「喷血」指数爆灯

昨日（12日），姜丽文晒出两辑性感靓相，当中一辑身穿紫蓝色大褛的她，躺在草堆中，摆出一副十分享受的表情，而另一辑就以真空白色Deep V高衩裙，脚踏白色高踭鞋，大骚一双健康肤色的长腿，美好身材表露无遗，相当吸睛，「喷血」指数爆灯！不少网民都纷纷留言大赞靓女兼心心眼：「Wow stunning！」、「Perfect」、「amazing!」、「you r so beautiful」等。而本月28日生日就转字头踏入40岁的她，亦写道：「January Baby 」。

相关阅读：秦沛细女移美2年一病复发 姜丽文荷李活梦遇难关：竞争好大 曾因失恋三度自杀

姜丽文为自己打气

姜丽文之前亦在IG以英文剖白心底话，表示自己到荷李活追梦而搬到洛杉矶逾一年，觉得重新开始并不容易：「这是我做过的最勇敢的事，我学到了很多，也成长了不少，我热爱这趟旅程，感激每一个的机会。」她又表示自己在当地是一个「素人」，没有人知她在香港曾有15年演艺经历，也没有人知道或提起自己爸爸是谁，虽然至今仍未收到工作的电话及回应，即使前路有多难行，她都会继续全力以赴，绝不放弃，争取每个试镜机会。同时亦感谢歌迷、属于自己的音乐、一切美好回忆及奖项，令她打了一支「强心针」，并为自己打气：「加油，Les！你一定可以的！ ！」她亦分享了一条「百变」造型的短片，演绎出不同性格的角色，其中扮演「进击少女」向镜头怒举中指造型，更是入形入格。

相关阅读：秦沛工程师女婿罕出镜一举动令妻有极大反应 「Liza」姜丽文移美大屋曝光 自爆面临「分居」？

