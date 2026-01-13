游嘉欣禾秆冚珍珠泄最强Body 吴若希穿越古代情挑戴祖仪

《寻欢作乐的姐姐》（13日）一集，第二小队游嘉欣（游游）、吴若希、戴祖仪及麦玲玲继续玩转广州、深圳，玩得相当招积，除了试搭无人驾驶「空中的士」畅游广州上空之外，还与一众爆肌男、小鲜肉大搞Poolside Party，为旅程划上完美句号。

北上作乐寻欢

为了测试她们「寻欢作乐」指数，制作组安排了不少与型男埋身接触的Mini Game，期间戴祖仪玩输游戏要被「罚」与小鲜肉「壁咚」！今集亦是游游Show Quali之作，除在酒店房间上演了一幕「长腿无限好Fashion Show」外，又在健身期间大晒超结实老鼠仔；吴若希仲带埋游游到集南法及希腊风于一身的「洞穴餐厅」疯狂打卡。之后，游游、吴若希、戴祖仪又穿上不同风格的古装，在一间古色古香的餐厅中大叹宫廷宴，一边食一边观赏舞台效果十足的跳舞表现。

席间，吴若希、游游好奇为何戴祖仪选以异国风情古装Look上阵？对此戴祖仪没好气称：「我拍呢个节目（晒）黑咗五度呀！」作中性打扮的吴若希贪玩地以手指挑逗起戴祖仪下巴，兼策封对方为「大面公主」，气得戴祖仪马上「缩面」反击，「收声呀八婆」，相当搞笑。