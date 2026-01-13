萧正楠爆萧哈哈嘴刁似老婆 许惠菁难忘许绍雄爱吃紫薯椰汁年糕 齐现身「香港街市」挑战做厨神

萧正楠、许绍雄女儿许惠菁今日（13日）以「星级厨师」身份到青衣出席「香港街市12周年呈献—新春家有厨神 厨神！家有！」启动礼，更即场示范两款贺年菜。萧正楠指农历新年会在妈妈家过节，因是大家族会好热闹和开心，又谓是潮州人所以不用入厨，不过返到自己屋企就由他煮，他透露儿子萧哈哈最近食虾增加蛋白质，又指他对食物很嘴刁，喜欢的会食到「唔唔」声，不喜欢吃的就会避来避去，问到其腌尖口味是否遗传爸爸？萧正楠即笑说：「似妈妈多啲！」

萧哈哈扮成大袋𢭃利是

萧哈哈早前打扮成南瓜和圣诞树，非常可爱，萧正楠笑言新年时会将儿子扮成一个大袋去𢭃利是，更指要𢭃回他派了5、6年的利是钱，但会原封不动，全数入落儿子户口。提到萧正楠与许惠菁是邻居，他指本来都想揸车载她来现场，但她已安排了车，加上待会他们也有不同的工作，所以各自前来，又谓今年新年也希望带「哈哈」去她家一起开心，尤其大家也懂得煮食，一齐下厨也很开心。

新年选择留港陪家人

许惠菁指今次是首次没有爸爸许绍雄在身边出活动，但幸好有邻居萧正楠在，令她感安心。许惠菁指农历新年家里都会煮饭，因公公婆婆会一起过年，自己也会落厨，但只限些简单餸菜，自己整糕点居多，而爸爸妈妈最喜欢就是吃她整的紫薯椰汁年糕。对于今年是许绍雄离世后的第一年，许惠菁坦言一定有失落，她指圣诞节已经难过，相信新年应该更难过，只能当爸爸去了开工，因爸爸以前也试过因开工而不能一起过年，现在暂时只能这样去调节心情。对于她养了12年的爱犬也在近日离世，许惠菁坦言没有想过这么快要面对，只能当牠去陪爸爸。她又指新年不会外游，选择留港陪伴家人，因自己与妈妈现时的状况时好时坏，仍很难接受爸爸离世，明白这是需要时间去消化，并透露在新加坡的生意已放低，会回流香港发展，也会想尝试做幕前活动。



