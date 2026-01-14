冯允谦新歌大玩食字 登山跑步让心灵take个break 拍MV森林抛锚即学换车呔

「唱作王子」冯允谦（Jay）全新英文歌《Break Your Heart》MV已上架，除了字面上「心碎难过」的意思，还可以从食字角度「让心灵take个break」变成发放正能量的意思，Jay希望今次的歌词和MV能带出疗愈心灵、舒压和放下的讯息：「今次新歌嘅音乐班底有我同T Ma作曲，作词有我哋再加埋我细佬Tim Fung，编曲有T Ma，我同T Ma一齐监制。呢首歌去年一月写，关于Healing（疗愈），我哋生活遇到压力、唔开心，我好想写一首歌去疗愈大家，听到呢首歌可以relax (放松）、唔开心嘅事let go（放下）。」

人生首次换车軚

今次拍摄MV出动市值逾百万港币的Land Rover Defender，这架车主取名「云石」的越野车，让Jay忆起在加拿大生活的日子：「𠮶阵时放假会自己揸车出去啲埠仔camping、去其他地方玩，呢种road-trip令人好relaxing、好疗愈，听住音乐揸车，令我心情好舒服，所以我好钟意揸车周围去，好多美好回忆。」根据MV剧情，Jay在森林抛锚即场换车呔，这是他人生首次换车軚，笑说：「我未试过突然爆呔，好彩！如果真系发生，我会call拖车或者揾人帮手。」导演安排了一位真正师傅从旁指导Jay换车呔，由上螺丝到搬车呔，他一手一脚，听从师傅指示，镜头前有板有眼，镜头后充满笑声，拍摄顺利。除了在森林取景，Jay还有钓鱼、行山和欣赏香港夜景，「MV讲我寻找自己，方法系行山、流浪，遇到迷失或唔开心，揾方法去let go。我曾经成日去行山，早几年会同家人、朋友、另一半去行山，近年工作比较忙，改为做运动，例如跑步、做Gym、散步……时间易啲配合工作 。不过今日拍MV嚟到呢度，感觉好舒服，真系要考虑再抽返多啲时间行山，令自己更加平静！」

放假盼回加拿大休息

Jay周末将举行「BLUE MOON WANDERLUST 冯允谦演唱会2026」，他争取拍MV时化妆和交通时间、狂背歌词，还带结他随时随地练歌，笑说：「年纪越大，记歌词越弱，一定要温得好熟，要keep住唱先至记得！」演唱会未开始，Jay已想好骚后放大假，但工作档期满满，未必如愿，他说：「冲完一定要休息，因为排一个演唱会好大压力，我同公司要求放一个月假，但佢哋话有工作，最初改为三个星期、两个星期……工作紧要，希望有一个星期啦！（放假去边度玩？）我谂返加拿大休息，去年真系飞咗好多地方工作，所以想返去见屋企人！」