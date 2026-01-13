阮兆辉免添烦未过问儿子阮德锵离婚事︰关心孙女情绪 南凤借戏服予穷学生

粤剧名伶阮兆辉、南凤、吴仟峰及李龙等联同一众年青演员谢晓莹、谭颖伦、文华等今日（13日）出席《当代港式粤剧传承系列》活动。

有教无类

阮兆辉儿子阮德锵日前在社交网公布与林司敏已于2025年离婚，阮兆辉则表示未真正了解。谈到他是否与公众同步得知阮德锵离婚一事？阮兆辉坦言︰「比大家早少少知。」他表示儿子未有对他提及离婚，「我觉得不重要，只要他们开心便可，不应多问，我也会关心孙女的情绪。」续说：「如果去问个仔，只会畀佢负担。」提到有指阮德锵疑避前妻而离开港台，阮兆辉指那只是听闻，同时叹气称︰「这个世界未离婚的人，少过离婚的人。」在旁的南凤认为︰「离婚只属闲事，我睇得好轻。」

席上，阮兆辉建议一众年轻演员要勤力，「我亦毫不留力，将师傅教导我的功力，传去下一代，让他们吸收后再转化！」南凤大赞年轻一辈演员各有长处，「近年有不少年青人学习粤剧，我好开心！」又指有些学生家境不好，「我非常乐意借出戏服、头饰给他们使用。」

谢晓莹透露是次由「香港灵宵传」协办活动，自觉使命在身，推广香港风格的粤剧，又指跟谭颖伦曾拍档合作，对方如今已是火红演员。谭颖伦则指，在各前辈身上学到以不同思维演戏，「每人都有不同个性，我也希望传承下去。」