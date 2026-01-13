周杰伦宣布参加澳网 自嘲：可能连球都碰不到就出局 豪言胜出将奖金全数捐出

周杰伦昨晚在社交网限时动态发文，预告「要宣布一件令人兴奋又紧张的事」，未几即揭晓自己于明天（14日）参加「澳洲网球公开赛」之表演赛「One Point Slam（一球制胜）」，首踏足国际网球赛事，引发粉丝骚动。

采取一球定生死赛制

周董宣布消息后，澳网官方社交网也同步发文，形容周董是从征服体育馆的音乐天王，到电影角色《青蜂侠》Kato，这次跨界作为网球选手正式加入澳网舞台。而周董参加的表演赛，采取双方球员一球定生死赛制，仅凭一分就决定晋级或淘汰，高度娱乐性，虽然本身球技不俗的周董发球速度都达每小时160公里，以前与台湾网球好手谢淑薇对打也获连对方的教练称赞，不过周董昨晚发文也幽默自嘲可能连球都碰不到就出局，笑言「如果可以 我选择我发球 至少可以碰到球」。他也温提粉丝指比赛是一分制有可能不到一分钟就结束，因此无需特地远行观赛。而经常行善的周董更承诺若自己胜出球赛就会将高达100万美元的奖金全数捐出。