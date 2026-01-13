许绍雄女儿许惠菁爱犬突离世 伤感发文：没想过会这么快再面临另一次告别
更新时间：14:45 2026-01-13 HKT
发布时间：14:45 2026-01-13 HKT
发布时间：14:45 2026-01-13 HKT
许绍雄（Benz雄）去年10月不敌癌魔离世，享年76岁。Benz雄的女儿许惠菁（Charmaine）多次发文悼念表达不舍之情，正努力走出丧父之痛的她，不断自勉重新振作；未料到，在Benz雄离世两个多月后，昨日（12日）许惠菁在社交网透露爱犬亦相继离世，她伤感表示：「没想过会这么快再面临另一次告别。」
分享多张与爱犬生活照
许惠菁在社交网分享多张她与爱犬的生活照，并以英文悲痛写下：「12年的爱和陪伴......最近生活并不容易，我从没想过会这么快再面临另一次告别，但希望你现在和Baba和BearBear 能好好相聚，谢谢你所做的一切，我的宝贝Charcoal，随时回家，好吗？ 永远爱你。」网民都纷纷留言叫她要保重，好好照顾自己和家人，并为她送上正能量。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT