许绍雄女儿许惠菁爱犬突离世 伤感发文：没想过会这么快再面临另一次告别

许绍雄（Benz雄）去年10月不敌癌魔离世，享年76岁。Benz雄的女儿许惠菁（Charmaine）多次发文悼念表达不舍之情，正努力走出丧父之痛的她，不断自勉重新振作；未料到，在Benz雄离世两个多月后，昨日（12日）许惠菁在社交网透露爱犬亦相继离世，她伤感表示：「没想过会这么快再面临另一次告别。」

分享多张与爱犬生活照

许惠菁在社交网分享多张她与爱犬的生活照，并以英文悲痛写下：「12年的爱和陪伴......最近生活并不容易，我从没想过会这么快再面临另一次告别，但希望你现在和Baba和BearBear 能好好相聚，谢谢你所做的一切，我的宝贝Charcoal，随时回家，好吗？ 永远爱你。」网民都纷纷留言叫她要保重，好好照顾自己和家人，并为她送上正能量。