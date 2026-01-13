麦明诗计划生个女绑实盛劲为 做儿子「首席教育官」唔认系虎妈

麦明诗以嘉宾身份到金钟出席活动，诉说育儿规划，与机师老公盛劲为育有9个月大儿子的她，形容早已适应新角色，却笑称开始有压力，皆因儿子刚过初生期便要为学习而烦恼。

见到婆婆=上课学习

麦明诗续说老公是「首席娱乐官」，「他只负责陪BB玩，而我是『首席教育官』，为教育而烦恼。」坦言儿子因而较亲近爸爸，「我不是虎妈，而是对成长方面比较有规划。」她指「带儿子见识见识」，9个月大的儿子经已搭过3次飞机，「最近一次因为老公忙『揸飞机』，我要独力照顾BB数小时。」

谈到育儿问题，麦明诗指「麦妈妈」也有帮忙，「儿子在她的教育中心上课。」问会怕婆婆吗？她形成儿子对婆婆有特别感情，「他见到婆婆，代表要上课学习，同时得到对方的关爱，相信他是开心的！我小时候就不怕妈咪，她有耐性，情绪稳定。」麦明诗指儿子性格似她，笑说儿子近来学会自主食饭，「他也是在麦妈妈主导的方法下学会，我们对培养儿子独立也有信心。」

忙于育儿，可有时间二人世界？麦明诗笑言有，想追多个女，「睇紧时间、时辰！我们适应了这种节奏，那不如一次过啦！反正都洗湿了头，都要看缘份。（想追个女？）这是基本，长远来说，女儿比较靠得住，会细心一些，懂照顾家庭。我都想女儿陪我倾偈、行街，首饰可以留给她，否则要畀晒个仔老婆了！（怕地位受影响？）早已接受了，相信生个女，老公会更加想返屋企！」