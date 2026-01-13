天王嫂火辣身材大解放 丰满身材表露无遗 爱妻号老公转战体坛发展？
更新时间：15:30 2026-01-13 HKT
本月18日便迎来47岁的台湾天王周杰伦，2015年与昆凌在英国伦敦塞尔比修道院举行婚礼，育有3名子女，一家五口幸福满满。踏入一月，虽然也是他们两夫妇结婚的11周年，但感情有增无减，贵为爱妻号的周杰伦，近日孖太太拍拖飞往杜拜旅行，昆凌更大解放晒好身材。
昆凌美好身材表露无遗
日前周杰伦与太太昆凌不约而同在IG的限时动态分享旅游照片，其中昆凌晒出一张身穿格仔吊带上衣，大方展现其丰满身材。此外她还有分享了玩水上活动情况，见她戴上太阳眼镜，穿上黑色长袖防晒衣再套上黄色救生衣，半身浸在清澈碧蓝的水池中，以南洋风情景色作背景，完全展现出休闲的度假氛围。而老公周杰伦亦同样在限时动态分享了在当地的度假点滴，除了有蓝色的海景外，还有似是在度假园区所拍摄的夜景，当中有游泳池，而旁边有棕榈树，远处还有一棵挂满灯饰的大型圣诞树，可见两人都很享受旅程。
周杰伦出战澳网奖金全数捐出
日前周杰伦亦在其IG公布将以业余选手身分参加澳洲网球公开赛全新赛制「1分大满贯」，并将在墨尔本罗德拉沃中央球场出战，挑战与22位职业球员对决，争夺百万澳元奖金：「我要以球员身份参加澳网了如果最后胜利者是我赢了一百万美元全部捐出去。一月十四号记得来澳网看一下，因为只有一分，也有可能我连球都碰不到就出局了⋯如果可以我选择我发球，至少可以碰到球，因为是一分制胜的赛制，也有可能不到一分钟就结束了！所以不用大老远飞来，不过当地的朋友要来加油也非常欢迎喔！」
