寻欢作乐的姐姐丨戴祖仪男仆Café体验「花式喂食」 吴若希晒健康美背劲抢焦

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-12 HKT
发布时间：21:15 2026-01-12 HKT

TVB综艺节目《寻欢作乐的姐姐》今晚（12日）的一集中，第二小队戴祖仪、吴若希、游嘉欣及麦玲玲继续带观众玩转广州及深圳，体验新兴女性消费群吃喝玩乐胜地。

戴祖仪、吴若希嘈到拆天

四位姐姐除了大叹全深圳唯一一张以黑色矿物沙打造的按摩床、古惑「狂舞边炉」、格斗酒吧，大晒极致刀功的米芝莲潮州菜，戴祖仪、吴若希更豁出去到男仆Café开眼界，保证有新鲜感又刺激！向来玩得的两人，很快便与在场男仆打成一片，除了大玩Boardgame嘈到拆天，男仆们还向二人展示「花式喂食大法」。

游嘉欣大摆异国风情女神甫士

另外，戴祖仪及游游会在一间充满摩洛哥风情兼CP值爆灯的靓装餐厅，大叹靓靓High Tea兼斗摆充满异国风情的女神甫士，靓人靓景！至于吴若希虽然已为两孩之母，但身形依然难得保持健美，大叹热石按摩期间，还将健康美背展露无遗，相当抢焦。

