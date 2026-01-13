甄敏芳备战声秀毕业骚问题多 苏永康鼓励胡子贝唱启德场 吴浩康教陆卓谦执生

「《this is OUR STAGE》声秀毕业演唱会」于周日（18日）在麦花臣场馆举行，《声秀》十六强学员透过歌声向一众导师致敬。日前胡子贝、陆卓谦（Jeffery）和甄敏芳（Jenny）相约夹band时，导师苏永康（阿公）、吴浩康（Deep）探班，循循善诱何谓「毕业的意义」。

探班变问答大会

Deep明言是次演唱会，对学员的要求比以往做节目更加严谨，「因为你哋经已系专业歌手！」阿公形容这不是个人骚，合作讲求协调。至于如何呈现「毕业的意义」？阿公认为除了要突出自己之外，同时展现这8个月来的友谊与互相扶持，「期望各位表现能够超越比赛时！」

三位学员把握机会询问导师的意见，Jenny、子贝问由学员变为职业歌手，要如何适应大小舞台？阿公回答：「以前我会同你哋讲，你要想像第8行之后嘅观众都会听到你唱歌，而家系要80行以后嘅都要听到！将来你哋有机会去红馆，或者去启德，喺练习过程上，如果只系用同一种力量面对咁多个场馆，咁系唔啱嘅，经验要自己慢慢累积！」Deep补充：「假设我企喺一个1,000人场馆嘅台上面，我都系用一个20,000人场地嘅方法去project！」

Jeffery问，若彩排时Ear Mon「听得唔好」，该怎样做？Deep：「千祈唔好有任何不满嘅表示出现。」子贝问起同一首歌，在比赛时唱，与开骚时唱的分别，阿公：「系睇你哋喺比赛𠮶阵能唔能够感动人，感动到嘅话就成功啦！其实你哋平时练几多，就拎返几多出嚟。现场气氛会令到你肾上腺素高咗，尤其系第一个出场嘅歌手；毕边骚边个第一个出场？好似系子贝你！咁你要小心啲，通常导演会同你讲『帮我炒热气氛』，本来你打算用70%嘅力，最后你就出咗85%，咁就有机会Over咗，呢样都系经验，慢慢你哋就会体会到！」

感动歌迷最重要

Deep续说：「无论边个听你唱，你嘅目的都系要感动佢，我哋希望尽量满足观众，同时都要明白一件事︰冇一个人可以满足到所有人，我都听过有人话Michael Jackson唔识得跳舞！我哋只可以返去最原本嘅时候，就系呢段编曲我应该点样唱？呢份词又应该点样唱？又或者想透过呢次表演，想人哋点睇我？」