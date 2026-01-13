炎明熹被「吊」险抽筋 首作《风旅》伙日本音乐猛人 郑秀文都要翻唱

炎明熹（Gigi）早前加盟Sony Music大中华区，并举行《THE VOYAGE TO…》新歌发布暨加盟记者会，现场率先演绎加盟后首作《风旅》，由日本著名音乐人KOKIA为她度身作曲及编曲，并邀来Oscar（李文曦）替Gigi写出内心心声，作为她音乐事业新章的开始。

自曝缺点

为表达《风旅》歌词意思，拍摄MV过程中Gigi「搏尽」飞天落水，先要全身浸于水中，又要「吊威也」飞天，Gigi形容在「吊威也」期间险些抽筋，「为求达到最佳效果，事前经已进行特技训练！希望乐迷听新歌之余，都要细味MV的心思。」

提到新歌旋律，Gigi十分兴奋：「作曲家KOKIA小姐系我非常之欣赏的作曲家，能够邀请她作曲，我好开心！」原来郑秀文的著名作品《Arigatou》的日本原曲主唱兼作曲人便是KOKIA本人。Gigi形容《风旅》是度身订造，由旋律之始皆注满其想法。演绎作品时，Gigi解释要「自然感」，故在录音时以「空灵感」唱法配合歌词，呈现内心所思所想，「这首歌是我加入公司的第一首歌，好想让大家见到我真实一面！希望大家可以陪我展开一段新旅程。」

作曲人KOKIA在个人网志上谈及是次合作，她分享在聆听Gigi歌声时，感受到「空灵感」而谱出《风旅》的旋律，带出Gigi新篇章「拥抱变化」、「随风而行」的讯息，并予以祝福。

此外，Gigi感谢《风旅》作词人Oscar，「自己有时表达得不太清楚，他十分有耐性为我梳理！」她的想法蕴藏《风旅》中，最爱「旅行为远景 不计路程 雨骤来 也能 恬静」这歌词。