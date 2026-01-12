李龙基自封「李龙猪」叹仍深爱王青霞 首爆前未婚妻分手解释 转口风或再与后生女拍拖

李龙基近日因旧情人王青霞爆出在内地有老公及儿子，二人因而分开，并再度成为新闻人物，他近日自揭曾与对方一同被捕，更被网民讥讽是「计算基」。今日李龙基现身受访，仍强调交往时与对方之间有感情，相信当时王青覆爱他否认「情骗」。

李龙基否认淫人妻女

李龙基表示心情已放下很多，会接受现实，他指为对方在珠海租屋组织家庭，现在人去楼空，但租约一年仍要回去收拾，坦言仍会触景伤情，李龙基指王青霞通知他，父母希望她回去，最后更留下来打理生意而离开他。李龙基指现身是想澄清网民指控，「网上有人写我淫人妻女，真系好大指控！我也是冬至才知道她未离婚，这个打击是难以形容。（觉得被情骗？）我事后都想很多，都有愤恕，相信她都有难处，但我知道她好爱我，我亦非常爱她，相信她是怕讲出来我们会散，到冬至我才知道她与老公食饭、原来是她家公司的高层，帮爸爸打理公司赚到好多钱。」

李龙基叹想不到王青霞说谎

李龙基指王青霞称，与老公分开17、18年，但未想到未离婚，「10多年前相识时，知道她离开老公而飞到美国，我们在香港结识、相恋、不过因为我有家庭而分开。想不到2018年重遇我们爱火重燃，一发不可收拾跟我返香港，我都以为会有好结局，怎会想到她会呃我。」李龙基称相信离婚是很容易的事，未想过对方处理很久，又以白事为由拖延，称未出事前一直打算结婚，探监时对方也承诺「出狱嫁我」，「如果不是有希望，就不会失望啦！（觉得老猫烧须？）不会，我又不是情场杀手。（想呃你钱？）无呃我钱，她无贪我钱，大家现在都知她家底丰厚，她的包包都有证书，不过都被我丢晒啦，费事眼冤！」问可有怀疑对方有小朋友，李龙基坦言有，但未想过问亦不知如何问，他又直言未与王青霞的朋友及家人见过面，只从她获得其父亲的微信，但对方未曾回复过他，只知道父亲曾联络香港律师，想要为王青霞探监，但被她拒绝了。

王青霞着李龙基不要消瘦

问到可有和王青霞再联络？李龙基表示有，「她有关心我，我放弃了，她说可以伤心，但不要消瘦。相信她老公一直都知道我，只有我不知道他们，因为我和王青霞一直生活得高调」。

李龙基自封「李龙猪」

李龙基早前表示，经过今次情变后已不想再有爱情瓜葛，不过今天就转口风。被问对王青霞仍抱有感情？李龙基就强调：「我爱她是真。（仲当她是猪猪？）我才是猪、李龙猪呀！（仲会找其他猪猪？）世事多变，此时此刻没有，但听日就不知道，认识她之前我都认识好多后生女，但大家都有感觉真的不多，点知被我遇到这只猪！真是天意！」李龙基称此刻没计划做任何事，只想「放飞机」玩模型飞机散心。

