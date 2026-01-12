阿Dee以免疫系统形容ERROR风波 : 过一排冇嘢 澄清经理人无变但公司架构有调整 Lokman Alton望MIRROR入新部门有更多工作

193（郭嘉骏）早前被传因ERROR在倒数骚中仅唱2.5首歌，而推出新歌后的他亦没solo机会感不满，之后193突然以私人理由缺席《全民造星VI》主持工作，改由队友保锜顶上，不过表现强差人意，ERROR经理人济哥为保锜辩护，疑似暗示骚前两日才临时帮顶Job，事件引发ERROR及粉丝间内讧，而193亦随即轰他乱发言，更自爆「即将有新经理人接手」。ERROR另一成何启华（Dee）与MIRROR成员Lokman（杨乐文）、王智德（Alton）、陈汉娜、许月湘及何洛瑶等今日（12日）出席新剧《喜剧开场》（暂名）开镜拜神，ERROR经理人阿济亦有现身。

阿Dee指193不是第一次嬲

对于ERROR最近多新闻，阿Dee直言也有留意，不过他觉得这是很平常，提到193似乎好嬲，他指对方也不是第一次嬲，又指网上有人话ERROR内讧，但他则认为是「失控」， 因「失晒控」、「混乱晒」是他们的口头禅：「我又觉得冇大家讲得咁严重，唯一唔好意思系可能是对粉丝，始终我哋ERROR系一个快乐团队，大家寻求快乐，可能制造咗啲烦恼令粉丝有啲唔开心。见到有啲粉丝都会话好担心，但其实冇乜要担心，过一排就冇嘢，免疫系统咁，我哋系会继续有㗎嘛。」

阿Dee最难过令粉丝担心

至于《造星 VI》是否因193有事所以由保锜顶上？阿Dee欲言又止表示：「其实我都唔系好知，咁我谂有人系去唔到。（有冇喺ERROR群组关心下队友？）我哋一向有关心对方，但喺个心度，最钟意问候对方，哈哈哈。」阿Dee指有传讯息，但因为本身都了解事情，所以也觉得是很平常，又指外界虽认为这是很大的事，但对自己就没有影响，最主要是影响到粉丝：「影响到粉丝心情系最难过。」至于193疑似不满澳门骚安排，阿Dee指对方一定希望可以唱到自己的歌，但始终时间有限：「除非佢出钱包起个场，咁我会鼓励佢出钱包起个场，买起个air time俾自己唱都几好呀！」

何启华指架构改变对工作冇影响

对于193指会有「新经理人」接手，阿Dee即指向阿济说：「佢咪喺度啰！」又表示对方职位不变：「大家打工仔都明，喺大公司返工架构好复杂，佢上面又有人，佢上面上面又有人，上面上面上面都仲有人，所以就系有啲调整咗，但我呢啲低级艺人专心喺自己作品算喇，公司架构太复杂，我解释唔到。」但阿Dee指这些架构改变对自己的工作没有影响，而ERROR的经理人也仍然是阿济，对方的工作岗位亦不变，193指的只是「上面」的人有变。

Lokman开心MIRROR多了人照顾

另外，提到MIRROR及COLLAR现归纳Makerville「艺人管理、表演及演唱会业务副总裁」部门，Lokman指不是转组，而是多了人照顾，也多了人帮他们去计划，估计是好事：「多咗人，多咗脑袋，谂多啲嘢，希望可以多点发展，多啲歌出，多啲剧集做，多啲工作，几好！」Alton也认为是好事，可多点时间跟各单位沟通，又笑指自己的位置未感受到有任何改变，跟阿Dee一样自己也是低级艺人，问他希望工作上有什么改变？Alton说：「边一年都好，大家心入面都系想多啲工作，虽然而家都有套剧忙紧，再有其他嘢都未必有时间去应付，但完咗剧之后今年都希望倾吓有咩计划出嚟，（你想做乜？）梗系继续开骚、出歌、拍广告，争取下，暂时听返嚟系明朗嘅！」至于Lokman也希望多点拍剧和出歌，最重要是大家赚多点钱，至于加人工就要再倾，但可争取吓。

Lokman称陈志云可能被人整蛊

另外，有传陈志云早前因「吹大咗」，指MIRROR或其中几个成员会赶去「叱咤」颁奖礼，搞到要离开商台，Lokman说：「嗱，乱咁讲，可能佢都系俾人跣，可能佢都系听人哋讲觉得好开心，然后想将呢件开心事分享俾大家，点知佢俾人整蛊挂，可能啦！」提到今次三兄弟合作拍剧，Lokman指三人一起主演剧集算是完成了一个心愿，因三人一起成长，在出道前亦一起跳舞、参加《造星》等，甚至一齐做生意，所以非常开心，阿Dee则笑言这是ViuTV内部的都市传说，因此剧已讲了很久，到今日终于可开拍。Lokman认为最难是三人如何将默契呈现，Alton指好彩的是这剧是日剧改编，本来的故事也是讲三个男仔的团体，而他们三人也刚好能够配合故事，又谓剧集已拍了一半，虽然有时候比想像中辛苦，但很多位都比想像中轻松，而工作以外的时间也很好玩，对于该剧是改编剧，阿Dee就认为没有很大的压力，因自己会将它变成新的故事和角色去演，又指因为同样是团体，所以演的时候会去想是否另一个平行时空的自己，Alton更指自己为今次演出十足，特登去染发，他指原著也有一位角色的发色不是黑色，但因为用自己方式去演绎，所以并没有跟足，又指每日自己都要补色，当腌泡菜般腌头发。