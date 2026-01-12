梁非同成立剧团有烦恼︰要处理行政工作 粤剧头炮伙王志良抗金兵

粤剧界新贵花旦梁非同，筹备超过一年而成立的「非同剧团」，头炮新编粤剧《安国红玉》将于3月6至8日一连三场，在高山剧场演出。拍档文武生王志良、梁非同合演韩世忠、梁红玉，夫妻同心合力抗金兵，还有新晋文武生莫华敏演岳飞，及晓瑜演岳银屏，以双生双旦姿态誓要为「非同剧团」打响头炮。

感激彭美施支援

梁非同与拍档王志良等今日（12日）出席记者会，分享固中感受。梁非同透露，继3月《安国红玉》后，6月再有档期演出，她说︰「成立了剧团，较为自主性，包括在故事取材、节奏、说故事方式等方面，从而训练对戏剧的审美观。」续说︰「当然仍会接演外面的工作。」

谈到成立剧团后压力大，梁非同坦言有，「从未试过处理行政工作，对程序并不熟悉，现在要看票房，兼顾宣传，逐一去学习，同时感激得到『施Team』（彭美施）之助。」谈到头炮剧目邀请王志良，梁非同指曾与他合作，外界反应甚佳。而王志良戥梁非同成立剧团开心，「能拥有自己的剧团是演员梦想。」同时大赞梁非同热爱戏曲艺术，「人品好，工作时勤力又认真。」

梁非同坦言︰「将来也想多作尝试，希望可演奸角，以现代观点审视古代人物，看看如何将它重塑。」提到《安国红玉》，梁非同表示成立剧团同时策划构思，「感激伯乐彭美施的支持，我会尽心、尽力做好每一场演出，展现100%演员道德。」