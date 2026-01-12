冲游泰国11丨波波黄婧灵裸背浸浴：谂起TVB古装剧 大玩校服诱惑 似足柠檬茶广告

由「波波」黄婧灵及胡慧冲（Roger）主持的王牌旅游节目《冲游泰国11》，今晚（12日）一集回到曼谷，介绍一间五星级酒店，当年吴镇宇与太太王丽萍就在此举行婚礼，木村拓哉拍摄电影《2046》时亦在此下榻，可谓明星级酒店！

波波大推Spa猛话抵

波波被酒店偌大的房间及设施吸引，还特别试了酒店收费4,000铢（约990港元）的Spa Treatment，事后猛话抵︰「一入到去就帮我搽咗好香嘅花香精油，跟住帮我推背脊、肩颈位置，香港人特别易攰嘅地方。接完之后打通任督二脉咁。」事后的牛奶花浴，波波作出萤幕大牺牲，首度背部全裸出镜派福利，她受访时表示全裸露背是萤幕首次，笑说︰「浸花花浴时谂起细个睇TVB古装剧，成日有啲娘娘、妃子浸花浴，到自己浸觉得好得意。」

波波孖Roger介绍校服街

波波今集更穿上校服，重回中学时代，她表示即时联想起一辑柠檬茶广告，笑说︰「如阳光伴我咁啰。」他们介绍的是曼谷一条校服街，差不多有十多间店出售泰国各校的校服，还可以刻上名字，两人自然不执输，换上一套中学校服，走在曼谷街头重现广告名场面。