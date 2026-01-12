TVB群星铜锣湾闹市拍贺年片 上位小生花旦人品被点评 阵容泄2026受力捧艺员名单？

日前，TVB一众备受力捧的小生、小花惊喜现身铜锣湾闹市，为即将到来的农历新年拍摄贺年宣传片。现场星光熠熠，吸引大批路人围观，场面十分热闹。从现场Threads流传的影片和相片可见，参与拍摄的艺人包括视帝张振朗、罗天宇、刘颖旋、郭柏妍、阮浩棕、丁子朗、冼靖峰、邢慧敏、梁超怡、潘静文、冯熙燮、文佐匡等。他们全部穿上喜庆的红色服饰，在街头与TVB吉祥物TVBuddy载歌载舞，洋溢著浓厚的节日气氛。这次的阵容也被外界视为TVB本年度的力捧指标。

网民偶遇TVB小生花旦拍摄

拍摄期间，艺人与围观市民的互动成为焦点。有网民在Threads发文，兴奋地表示：「好耐冇weekend去cwb行街，偶然同妈咪心血来潮去行街就偶遇呢个画面，应该系TVB拍贺年宣传片，最后仲几nice咁同我哋自拍，留低应酬我哋呢啲围观群众嘅几位真系好好」。

网民激赞TVB小生花旦亲民

该帖文引起热议，当被问到是哪几位艺人主动留下与市民合照时，发文者回复指：「张振朗、罗天宇、刘颖旋、郭柏妍」。这四位艺人的亲民举动随即获得网民一致好评，大赞他们「好襟捞」、「好友善」，并表示他们走红是绝对值得的。此次公开拍摄不仅被网民推测预示了TVB新一年的力捧艺人布局，更因艺人们亲切的态度，成功为他们赢得了极佳的观众缘。

