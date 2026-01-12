龚嘉欣拒参加《女神配对计划2》 被肥妈鼎爷取笑「唔够姣」嫁唔出

龚嘉欣、Maria Cordero（肥妈）、李家鼎（鼎爷）与一众名厨在将军澳电视城宣传《在家宴客60道菜》，龚嘉欣即席示范拆蟹，而播出的预告中有不少肥妈、李家鼎追问并分析龚嘉欣仍未出嫁原因，两人形容她「唔够姣」及「唔识用眼电人」，取笑她「似只蟹」。

朋友放弃介绍异性

龚嘉欣笑言明明是烹饪节目，惟话题都落在她的婚事上，「大家都担心得离题了！」她笑称未有想过再有机会做主持，「上一辑口碑、收视都好就，隔了一段时间添食，因为要齐人，要度期。」而在节目中被取笑仍未出嫁，她指与肥妈、鼎爷等相处久了，说话比较大胆直接。问是否认同自己「不够姣」及「不够电」？她笑言个性直接，「最近才开始学识温柔！节目中，肥妈谈到的话题挑战尺度，我听到都一额汗！」谈到最担心的片段被剪辑到节目中播出，问可担心影响「行情」，令异性却步？她笑言︰「有！」再次明言难以招架肥妈、鼎爷的问题。

另外，龚嘉欣指更有信心下厨，问到煮一枱团年饭，会招待谁人？她不置可否，称有信心煮得好，家常小菜卖相达餐厅水准。谈到节目中有名厨戏言，可以做她的爸爸，又拍自己有两名儿子，「可以介绍，任拣」，龚嘉欣笑言大家都非常爱锡她。

问她可有考虑参加《女神配对计划2》？龚嘉欣指︰「节目组真的有问过我，我拒绝了。未想过参加这类节目，现在是随缘心态啦，不想太多反而更开心。朋友似乎也感受到了，不像以前积极介绍对象给我。」谈到工作，她预计4月拍剧，最近接到不少唱歌表演的工作，「我觉得是延续过去一年的丰收。」