有线甜美主播陈海雯穿性感婚纱结婚 婚宴靓相流出连换中西礼服显气质 成身金器份量十足

有线新闻主播陈海雯（Lizzie）因外形甜美而被网民封为「海雯BB」，人气极高的她，甚至拥有粉丝facebook群组。日前她传出结婚喜讯，与男友Marchy共谐连理，亦获大批粉丝转发照片送上祝福。一众亲友及同事纷纷在社交平台上分享婚礼照片及影片，令这位美丽主播的婚礼场面曝光。

陈海雯婚宴服装雍容华贵

从网上流传的相片及影片可见，婚礼现场布置温馨浪漫，背景板上印有「Lizzie & Marchy」的金色字样。新娘子陈海雯状态大勇，至少换上两套不同风格的礼服，尽显其优雅气质。

在进场时，陈海雯身穿一袭白色低胸婚纱，设计精致，充满仙气。她挽著老公的手臂，满脸幸福笑容地向在场宾客挥手致意，接受大家的祝福，场面洋溢著欢乐气氛。宾客们纷纷大赞：「好靓呀！」其后，陈海雯换上一套红色的中式晚装，配衬一套份量十足的龙凤金器及金猪牌，显得雍容华贵，喜气洋洋。

陈海雯婚宴有不少主播到贺

陈海雯在新闻界人缘甚佳，婚宴上有多位主播及记者同事出席，并在IG上标注「#AnchorGroup」（主播团）分享合照，一同见证她的人生重要时刻。从照片中可见，新娘子与亲友们笑容灿烂，幸福之情溢于言表。

