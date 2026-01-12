陈健安抱病上阵失声自责 唱《梨子》如有神助多得亡父保佑

一连两场陈健安「时的状态」演唱会昨晚（11日）于西九竹翠公园举行，尾场吸引黄淑蔓、陈柏宇、钟雪莹、陈蕾、云浩影，阿正、张惠雅等来捧场。穿上黑白西装的陈健安（On仔）甫出场即跳唱《以青春之名》，全场观众high爆企起身，他狂跳期间，又做「V」字马，被舞蹈员抬起，他又搞笑地与台下试当真的林子峰猜包剪揼，不过On仔就猜输。

歌曲赠父母

在唱出纪念爸爸的新歌《梨子》前，On仔指时间一直流动，有许东西可以永远存在，形容是「心里的象牙白」，「然后引领你继续向前行，今年系我爸爸离开我嘅第20年，谂返细个睇住佢判梨皮，佢好钟意一把刀，然后一条过切切切切，系唔断嘅，佢觉得好好玩，系佢嘅生活情趣。」On仔表示小时候模仿爸爸，才发觉自己的价值观、行为早已潜移默化。唱完《梨子》后，On仔再唱出写给妈妈的歌曲《爱的一种练习》，其母两晚都有到场。

唱《流星划过富士山》时，舞台上的萤幕播放On仔与歌迷的合照，而当中也有C AllStar照片。他指本月9日是单飞7周年，故这演唱会别具义意。而唱孙燕姿的《克卜勒》前，On笑称之前唱完后有网民手误写「吉卜力」，他指《吉卜力》是冯允谦的歌曲，「佢下星期都会喺度开骚。」

Encore时，On仔唱《如果世外见》、《炼狱健身室》及《重生》，唱毕《重生》即爆喴，他说：「好正呀！可以喊喇！多谢，多谢每一位入场嘅人，好多谢所有人成就呢个演唱会嘅人；头场好伤心，而家好开心，好正呀，多谢晒！」又兴奋地将毛巾掉落台，送给歌迷。

突然失声

On仔在完骚后受访，他说为演唱会作事前准备，惟敌不过天气转变，「呢个月4日突然喉咙痛、鼻腔发炎至今，喺上台前一刻仍要食药。第一场骚中段，声音突然失控，假音唱唔出！」神奇的是唱到《梨子》时，「把声慢慢恢复，可能系爸爸保佑！」同时形容感动的地方是唱《好好挂住》的时间，「我知道自己唱唔到，叫大家帮忙唱。」台下所有人都感觉到他声线不妥，用力地和唱；On仔指事后自责到睡不到，「我直头吓亲！唱到一半把声冇咗，心入面讲粗口，仲有半个钟我点唱？之后我睇咗个post（网民发文），我好多谢佢，我不停调整唱嘅方法，原来佢哋睇到，话好欣赏我呢种运动员精神──佢哋嘅留言系畀到力量我。」又指生病一事，他瞒著妈妈，直到她来睇骚才知道，而妈妈看完也传讯息慰问，直言「好心痛」，「所以妈妈睇埋第二场，支持我。」对于妈妈在头场喊，On仔认为妈妈听到《梨子》、《爱的一种练习》而受感动。

C AllStar未有合体计划

On仔台上又跳又唱，擘V字马，他指这动作的名字叫做「落7」，除了配合单飞7周年外，「我断过十字韧带，唞两年，上次做呢个动作系2021年。」相隔五年再做表演，「物理治疗师睇到都觉得欣慰！」他形容这两天的演唱会经历恍如重生，百感交集，故在完场时忍不住爆喊。On表示想快点庆功，「经已忍口好耐，再加上病。」并笑言唯一庆幸的是皮肤变得白滑了，「我谂约有十天假期，畀自己叉电。」至於单飞至今7年时间，问到何时重组C AllStar？他明言没有此计划，「大家各自飞一段时间先啦，会互相支持，都好感动佢哋有嚟睇骚。」