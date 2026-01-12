Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金球奖｜《混沌少年时》Owen Cooper大热夺最佳剧集男配角 众星寸爆美国司法戴「反ICE」襟章无声抗议

影视圈
更新时间：10:30 2026-01-12 HKT
发布时间：10:30 2026-01-12 HKT

「第83届金球奖」于香港时间今早在洛杉矶举行，今届继续由Nikki Glaser主持，她一开场就拿美国的司法制度开玩笑，因日前一名女子被遭美国移民暨海关执法局（ICE）人员枪杀，但白宫指ICE执法人员自卫合理，不少明星亦戴上「反ICE」的襟章「Be Good」或「ICE OUT」。

Teyana Taylor夺最佳电影女配角

金球奖首先颁发最佳电影女配角，结果由《一战再战》Teyana Taylor一击即中，她直言无想过自己会得奖。男配角则由《Sentimental Value》Stellan Skarsgard击败大热的《一战再战》辛潘（Sean Penn）及班尼斯奥迪多路（Benicio del Toro）夺得，今次是他Stellan第2次赢得金球奖，2020年他曾凭《切尔诺贝尔：伤心的儿童》赢得迷你剧视帝宝座。他致辞时笑称：「我在戏中演一位衰老窦，我的子女告诉我一个衰老窦是怎样的。」

Jean Smart冧庄喜剧组视后

韩团BLACKPINK成员Lisa与Priyanka Chopra现身颁发剧情剧情组视帝，结果由《匹兹堡》Noah Wyle大热捧走。喜剧组视后则由《职业枪手》Jean Smart冧庄赢得，是她第3次凭此剧摘下金球奖。

Owen Cooper大热封最佳剧集男配角

最佳剧集男配角由《混沌少年时》Owen Cooper大热捧走，16岁的他击败2010年的《吉列合唱团》20岁得主Chris Colfer，成为金球奖最年轻得奖者。他表示：「我和我的家人经历了一段多么不可思议的旅程，我冒着风险去上戏剧课。我是那里唯一的男孩。这很尴尬，但我熬过了。我仍然每天都在学习，我还在向坐在我面前的人学习⋯⋯来吧，2026年！你永远不会孤单。」

薛夫洛根（Seth Rogen）凭《斗戏影业》摘下喜剧组视帝，他笑言他的剧集就是那样，有好多明星、有颁奖礼的场面，他又称自小已看对手Martin Short、史提夫马田（Steve Martin）等人的演出，并梦想要击败他们，如今他做到了。

