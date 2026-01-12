JACE陈凯咏首战红馆：见招拆招 身兼出品人 创「企位」先例丨名人杂志

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯咏（JACE）以歌手身分迎接出道第7年，即将于下月18及19日举行两场首个红馆个人演唱会「JACE陈凯咏《JACE WORLD》红馆演唱会2026」，身为独立歌手的她今次更为演出担任出品人，工作排山倒海而来，她指前期工作着重于等待和沟通，紧张感比较大，问会否请教同样以独立歌手身分开过大型骚的林家谦与Tyson Yoshi？她笑言男女艺人之间已有很大不同，「但也会向家谦请教如何做好唱歌的准备，例如音乐上的编排和指示，Tyson我则会请教他操弗和保持状态，相信每一位表演者，都可以分享到属于他的心得和体验，但始终比较是朋友的分享，没有人可以教好整套方式给你，需要自己去体验。」 文：李文伟 图：谭志光

以独立歌手身份发展的JACE，在未知中努力前行。
JACE认为上台才是释放与享受！
身兼演唱会主角及出品人的JACE，坦言比站台时更紧张，亦担心很多构思是否可以顺利完成，但期待回归表演者的本位时，相信将是整个演出最集中和开心的时候，「对于我而言，唱歌和跳舞都是最喜欢的事，相信上到台便是释放和享受！」 JACE指最大困难是在短时间内完成各种各样的工作，过往有公司照顾时可以专注于表演，她指身兼两职亦有不少烦恼，「最烦恼是不知道可以请教谁去指点迷津，不同岗位都需要参与，虽然得到很多意见，但最终如何梳理和呈现都要靠自己。」

得知喜讯仍难以消化


举行红馆演唱会，工作量和规模可想而知，问是否早有很多构想？JACE笑言：「应该是要有很多想法的！但我就经常想得太少，到真正面对时原来有很多的未知，需要经常花脑筋去思考、去行动，只可以即时反应和学习，但反过来想都是好事，就是因为我想得太少，才有这份勇气去走这一步，见招拆招都是我的一种方式，哈哈！」JACE指在工作期间收到红馆的通知，「当时和同事工作中，心情不止是一对夫妇、而是一群夫妇发现有BB一样，团队里面有人很开心、亦有人很错愕，我自己则用了很长时间消化，到这一刻、甚至演出时都仍在消化这件事，相信要到表演都结束了，才会一次过去沉淀。」

出道7年的JACE，在乐坛颁奖礼获得不少殊荣。
早前JACE夺得叱咤乐坛女歌手铜奖，与陈蕾（左）、Gin Lee（右）这两位对手开心相聚。
史无前例安排「企位」
  

有机会全权话事，JACE史无前例安排红馆企位演出，可以做到已非常开心，很期待这件事的画面，将来能有更多艺人实现企位的机会，而舞蹈方面亦希望接近国际标准，带来更多不同体验。JACE笑言刚完成一场音乐节演出，获大批歌迷站在台前打气，为企位的想法带来更多画面，「音乐节热情很浓郁，听到大家一齐唱、一齐挥手，非常自由自在，但红馆的企位仍未想像到，会否像地下音乐一样澎湃。这种我想不明白、仍是未知的事便会令我很兴奋，在这段时间，做红馆、做大碟、或是说在独立之后，存在未知的事对我而言就是很有挑战性。」

JACE曾为林家谦红馆演唱会担任嘉宾，坦言好震撼。
JACE一路走来，学会随遇而安，亦学会见招拆招。
庆幸随遇而安较「短视」

  
红馆开骚是很多歌手共同的梦想，JACE出道的7年来，由「劲爆新人」到因合约而重新休整，与红馆的距离且近且远，问可有重新跟上步伐的感觉？JACE表示：「我觉得自己算是短视的人，入行时没有想过红馆，可能不太去计算、不太清晰，路可以走得舒服些，如果我计算自己几年走到红馆，自己会走得辛苦些。
  
「中间有否远了一步？无力感是否大了？我庆幸自己不是太有想法的人，比较随遇而安的个性，原来机会就这样到了。」JACE指获得身边朋友提醒，她曾一直将举行大型骚的想法挂在嘴边，「当时没有想过场地、可能亚博已经很大型，但现在回头看，一场万多位观众的演出，身边的朋友听到我开红馆骚，都说很犀利，我才想到的确是这样一回事！」JACE曾为林家谦及郑秀文的红馆演唱会担任嘉宾，问当时的体验有否为她的演出带来影响？JACE形容：「两次演出我都是被震撼到，红馆这个场地有万多人，但所有观众的样子都非常清晰，感觉非常的近，两位都是四面台演出，原来互动的力量很大，观众有多投入都是完全接收到的！提到这些回忆，我希望自己好好呈现，也同时感受到大家四面八方的反应，可以好好地记住大家的眼睛，记住大家的感情。」

JACE坦言今次开骚身兼两职，要面对不少烦恼。
JACE自认在歌迷及同事眼中是思想跳跃的怪人。
自认古灵精怪思想跳跃

  
JACE的个性亦反映在她的歌曲及想法上，一直被指题材前卫，对于今次演出亦非常有想法。问她在歌迷及同事眼中是否一个古灵精怪的人？JACE笑言：「我相信是，大家都是这样形容我，想法比较跳一点，我慢慢接受了这件事，我以前比较无法接受这件事，是大家先愿意接受、才畀到我有想法，原来这样的自己是可以的！我入行时很希望大家形容我是有趣的，虽然有趣都可以是模棱两可，但我自己很接受到这种中性的字眼。」

JACE去年为郑秀文演唱会表演，感受到红馆的魅力。
JACE为演唱会湿身闭气影宣传照。
JACE创乐坛短短7年就踏上红馆，自言不可思议。
早前JACE在社交网分享靓相砌图，总结自己的2025。
