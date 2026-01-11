中年好声音4｜「李克勤拍档」陈逸璇取4灯 72岁前TVB导演唱《明星》 苏格兰美女人妻技惊四座 

《中年好声音4》今晚播出的1集，继续有肥妈、周国丰、张佳添、海儿及谷娅溦（溦溦）出任评审。参加海选时已经成为焦点、曾跟李克勤合唱Hit歌《合久必婚》的陈逸璇是晚首位出场，她深情演绎《夜夜夜夜》表现非常不俗，最后虽然未能直接晋级，但亦取得4灯。另外出身自TVB，曾执导张国荣主演的经典剧集《侬本多情》的72岁导演宋豪辉亦惊喜登场，可惜最后仅获2灯。是晚其中一个惊喜，就是来自苏格兰的美女人妻选手许美琪，她唱出超高难度的英文歌《Chandelier》，技惊四座取得5灯。

陈逸璇取得4灯

现年42岁的陈逸璇（Jolie），是晚以性感露肩造型出场，唱出《夜夜夜夜》，表现淡定有台型，情感拿捏出色。20年前曾为她做监制的张佳添，就大赞她表现进步：「你呢首歌发挥得好好，比起二十年前多咗沧桑感。」陈逸璇表示，之前「成日畀人话唱歌冇感情，希望大家今次听到一个会讲故事嘅陈逸璇」，最后她得到4灯，成绩不错。

相关阅读：《中4》颜值担当杀入《寻秦记》电影版 女侠造型曝光获激赞 歌手出身曾与视帝「床战」

陈逸璇曾闪婚婚姻仅维持2年半

陈逸璇23年前仍是大学生，已跟李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，之后更有机会推出专辑，可惜发展却平平。在2015年与相识2年的墨西哥男友结婚的陈逸璇，婚姻只能维持2年半。她回忆当时热恋期过后，双方就因为文化差异，令感情不断降温，令她每晚都要饮一支红酒帮助睡眠，最后更养成酗酒的陋习。

宋豪辉曾执导《侬本多情》

而72岁的宋豪辉，就精神奕奕唱出《明星》，不过最后就只得2盏灯。宋豪辉出身自第2期无线电视艺员训练班，之后转任幕后及到美国进修，返港后担任TVB编导，《侬本多情》就是其作品。之后他曾执导过由Beyond主演的励志电影《Beyond 日记之莫欺少年穷》，而贺岁片《富贵黄金屋》亦是其作品。

许美琪颜值歌艺成焦点

今集其中一个焦点，就是现年38岁、来自苏格兰的许美琪。18年前她曾于欧洲参加过华人新秀歌唱大赛，一举套得季军及金嗓奖，实力得到肯定，而她今次选唱《Chandelier》，表现得到评审一致赞赏，肥妈搞笑赞她如一煲煮得刚好的佛跳墙，得悉自己取得5盏灯直接晋级后就爆喊的许美琪，于台上指好多谢老公让她追梦。

相关阅读：《中年好声音4》夺5灯企鹅人真身终极揭晓？周志康晒近照泄「铁证」 网民：仲唔系你？