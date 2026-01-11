Energy台北小巨蛋又唱又跳火力全开 Toro着「马到成功」四角裤向粉丝拜早年

Energy《ALL IN 全面进击》巡回演唱会昨日（10日）于台北小巨蛋震撼登场！这也是Energy自2023年重返乐坛后，第二度站上台北小巨蛋舞台。演唱会打造超近距离延伸舞台与环绕移动舞台，让全场歌迷零死角、近距离感受Energy的舞台魅力。此外，Energy也同步推出回归后首轮演唱会《一触即发》万人演唱会现场全纪录USB＋演唱会Live CD，让歌迷得以再次回到那一夜的青春热血时刻！



Energy以「超能骑士」look登场

Energy 身穿「超能骑士」劲装帅气登场，带领全场观众一同飞梭穿越至7012年。开场一连串的舞曲，瞬间引爆全场气氛，让现场陷入沸腾。久违与歌迷相聚的他们，更霸气高喊：「这是Energy，我们回来了！」舞台中央5公尺高的银色战马震撼现身，不仅象征Energy与歌迷「马上去」全力前进，也呼应今年马年的意象！Energy也特别借此向全场歌迷拜早年，祝福新的一年马到成功、能量满满。

牛奶即兴跳「吴丽萍」

再度回到小巨蛋开唱，Energy也兴奋地向观众打招呼。牛奶说：「你们愿意来这里，代表我们才是你们的青春、你们的小鲜肉！」并号召全场歌迷今晚把所有热情一次释放。书伟则开心向大家拜年：「大家新年快乐！今天来到《ALL IN》演唱会，马年一定都会很有福气！」阿弟热情向歌迷告白：「很开心2026年还可以跟大家在一起，我爱你们！」坤达则表示今年没能和大家一起跨年，带领全场倒数高喊「新年快乐！」。Toro则提到演出虽与大巨蛋的金唱片奖撞期，仍自信笑说：「牛奶也是会跳《GO》！我们跟得上时代的。」牛奶随即在台上即兴跳起「吴丽萍」。

Energy捐酬劳给社福单位

Energy踏上5公尺高的环绕移动舞台，与二、三楼歌迷近距离对视比爱心，舞台更横空飞越摇滚区上空，透明地板设计让歌迷能360度一览无遗地欣赏 Energy的帅气姿态！五人在演唱《眼泪的味道》时，歌迷齐举星型气球应援，满场星光让Energy感动不已。五子经过一连串Solo表演后再度合体，接连带来《Ra-Man Song》、《踢到铁板》等复古嘻哈风格歌曲，瞬间把现场拉回最热血的Energy时代。去年Toro在高雄巨蛋演出时曾以「假腹肌」制造笑果，这次再度升级惊喜桥段，竟被两位舞者拉下裤子，露出有着「马到成功」字样的红色四角裤，现场瞬间惊呼连连、笑声不断，也成了另类向歌迷拜年的方式，惊吓与惊喜一次到位！成员对于能再度重组兼同台相聚十分感恩，并感激歌迷及家人的支持和不离不弃。此次Energy也携手用心音乐，将捐出是次演唱会部分演出酬劳，予长期投入弱势儿少关怀的社福单位，盼透过实际行动回馈社会，传递更多温暖与正向力量。