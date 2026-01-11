游嘉欣拍Kiss戏形容唔够激 林凯恩惨成网民发泄对象 戴祖仪卖口乖赞TVB从善如流

游嘉欣、林凯恩、戴祖仪今日（11日）出席《非常检控观》宣传活动。提到她们也有份拍摄综艺节目《寻欢作乐的姐姐》，林凯恩参与的「上海篇」（剪接手法惹争议，加入模仿抖音短片的动漫定格风格），惨遭网民狠批而抽起，改由游嘉欣、戴祖仪的「深圳篇」救亡。

破格惹争议

林凯恩解释除了攻击之外，也有许多正面讯息，「最重要系我玩得开心就得，公司调动咗，我哋都唔知。都希望观众知道台前幕后好多人好辛苦去制作，我希望大家用啲唔同角度欣赏。」又表示经已尽力，明言没有收视压力，「叫得姐姐，内心强大！」林凯恩感谢监制给她们这个机会，让观众了解她的另一面，「平时好正经去介绍资讯性嘅嘢，呢次系破格，否则唔会有争议。」

至于属救亡组的游嘉欣表示也有看「上海篇」，认为不同组合各具火花，认为制作方式颇创新，又指拍摄时，「一日要赶好多场，去好多地方拍，好辛苦！」戴祖仪认为这次TVB在特效或主题上也是勇于尝试，「睇吓观众钟意定系唔钟意，即刻作出改善，我觉得呢个社会就系要不停去接受新事物，然后去改进。」她觉得无论「广深组」或「上海组」，重点都是分享正能量和快乐。戴祖仪透露在节目中享受按摩床，笑称︰「全是沙石，瞓喺上面按摩，身形会『印』咗出嚟！不过吴若希瞓火喺上面就呈现躺平状态。佢太轻，压唔到任何形出嚟。」

提到《非常检控观》中，游嘉欣、吴伟豪再成CP组合，有大胆的亲热戏，游嘉欣形容︰「都唔够激！」并预告有一场吻戏，她解释︰「钖佢，我系有目的嘅。我觉得好surprise，拍𠮶阵都呆一呆，（有冇触电感觉？）听到呢个消息（拍吻戏）𠮶阵触电！」