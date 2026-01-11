寻秦记丨港澳票房破6000万 古天乐率电影进军海外市场 打入英国及爱尔兰票房前十

由古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》自2025年12月31日上映以来票房势如破竹，口碑与热度持续发酵。港澳票房再传捷报，截至2026年1月10日，港澳累计票房已达$60,692,294，正式冲破六千万大关，气势有增无减。同日，古天乐、林峰、宣萱及朱鉴然正式亮相谢票场，与滕丽名、黄文标、欧瑞伟、陈国邦、徐伟栋、李凯贤、徐浩昌（肥肠）、Chris Collins及苏宸褕（灰熊）等演员兵分多路，合共出席超过二十场谢票活动，多个场次门票极速售罄，现场气氛热烈。

《寻秦记》延伸至国际观众层

《寻秦记》不止于本地屡创佳绩，更同步席卷海外，多个地区接力上映，让不同背景的观众一同投入这场跨越时空的热潮。海外方面，《寻秦记》已于2025年12月31日率先在马来西亚及新加坡同步上映，其后于2026年1月2日登陆英国及爱尔兰市场；欧洲市场亦接力扩展，电影已于1月8日在荷兰开画，而向来较少引入港产片的比利时亦将于1月16日上映。紧接其后，台湾已于1月9日上映，澳洲及新西兰亦将于1月15日上映。北美方面，美国及加拿大则将于1月30日上映。《寻秦记》在英国及爱尔兰上映后亦迅速打入当地票房榜。根据Comscore数据，并由英国Film Distributors’Association（FDA）公布的「UK and Ireland Current Top 15」，在截至1月5日，《寻秦记》（Back To The Past）位列第9位，周末票房录得 £251,825，反映「寻秦热」正由港澳延伸至国际观众层。