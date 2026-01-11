陈晓华力挺朱敏瀚有礼貌 何广沛劲抢口︰我真系唔够你同佢熟

陈晓华、何广沛在剧集《非常检控观》中是一对，陈晓华笑言难演，皆因两人私下好老友，何广沛问是否「唔熟先食」？陈晓华连忙否认，形容自己工作态度专业。

何广沛用背脊拒绝陈晓华

陈晓华剧中迷恋何广沛，后者形容其角色并不认同女方价值观，胡经常用背脊对著她，笑言：「我都想仔细睇睇佢平时迷恋人到底系点样嘅！」问有没有看到陈晓华迷恋绯闻男友朱敏瀚的目光？陈晓华即时抢答︰「我只会喺剧中迷恋何广沛！」

近日有网民指朱敏瀚同街坊打招呼时，态度冷淡无礼貌，陈晓华力撑绯闻男友：「点会？冇可能！我认同佢系非常礼貌。」她指有机会是误会，何广沛笑言︰「讲熟，我梗系唔及晓华同朱敏瀚熟！」