马德钟冀《非常检控观》收视佳收高层大利是 陈炜撑李施嬅复合有理

影视圈
更新时间：20:15 2026-01-11 HKT
发布时间：20:15 2026-01-11 HKT

马德钟、陈炜、吴伟豪、陈晓华及何广沛等人（11日）宣传剧集《非常检控观》，该剧将于本月19日播出。马德钟与陈炜坐在电单车上现身。

赞陈炜晒腿不输后生女

陈炜与马德钟受访，马德钟表示上一套拍摄的剧集是《再见·枕边人》。提到TVB主席许涛指加薪论功行赏，两人称收视高可能会有「大利是」，陈炜说会多拍片上载社交网宣传。若收视住要如何回馈观众？陈炜笑指骚腿留给后生女，马德钟即表示︰「你都系选美冠军！」陈炜是日穿长裙，笑言︰「收视好嘅话，我条裙会越来越短！」对于剧集播映时间横跨农历新年，问两人是否担心观众外游影响收视？他们笑言不怕，「出剧好睇到令大家忘记去旅行！」两人称会在农历年留港宣传，笑言要兑换大量现金派利是。

陈炜、马德钟皆曾与李施嬅合作，对于李施嬅最近与车崇健复合而遭网民斥责她「恋爱脑」，两人表示没看过该节目，陈炜明言有看到报道，「我觉得当初你梗系好钟意呢个人，先会同佢拍拖，到The End复合都系佢两个人嘅事，都系佢两个嘅选择。」而马德钟就表示：「最紧要佢两个开心就得啦！」

