60岁「圈中隐形富婆」罕谈不生不育  香港生活逼人不敢结婚生子？选美出身投身饮食业拥24分店

现年60岁的前亚洲小姐季军杨玉梅，当年选美更摘下「最上镜小姐」。虽然近年在萤光幕前作品不多，但其冻龄美貌与优雅气质，总能给观众留下深刻印象。从她近日发布的影片及照片可见，她身穿黑白间条上衣，打扮精致，皮肤白皙紧致，完全看不出已届花甲之年，状态极佳，美艳如昔。

杨玉梅因香港物价高而不婚不育？

然而，这位美魔女至今依然单身，不婚不育。近日，她在社交平台上传影片，以「唔结婚又唔生仔喺香港一年要用几多钱呀？」为题，详细拆解在香港的单身生活开销，坦言高昂的物价让她对婚姻和生育望而却步。

杨玉梅：单身香港人年花40万

影片中，杨玉梅以自身为例，计算每日餐费、交通费，以及最惊人的住房开销。她指出，一个普通的开放式单位月租便要1万5千至2万港元，加上日常饮食等基本开销，一个单身人士「精打细算」下，一年花费竟高达40万港元。她对著镜头摆出求饶手势，大叹：「所以我呢...我唔敢结婚唔敢生仔呀！」

杨玉梅为圈中隐形富婆

不过，杨玉梅真的被金钱问题困扰吗？事实上，她除了演艺事业外，早在2000年便投身商界，在饮食业大展拳脚，据悉旗下餐厅集团拥有多达24间分店，是圈中名副其实的「隐形富婆」。她本人也曾坦言，如今拍戏并非为了金钱，而是追求满足感。由此可见，杨玉梅将不婚不育归因于香港物价，或许只是幽默的托词，背后可能有更多个人事业或生活品质上的考量，金钱相信并非她作此决定的主要因素。

