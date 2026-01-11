COLLAR自认低下阶层公司重组冇影响 Candy跟193倾食经未有过问ERROR风波 不敢向古天乐自荐台上表演当面试

女团COLLAR今日（11日）出席出道四周年签唱会，近千粉丝到场支持，她们除了献唱新歌《下次不如相信自己一次》，又和粉丝一起玩游戏，其中Winka（陈泳伽）见到小妹妹粉丝上台即母性大发，更把身上的吊饰送给小妹妹。大会送上有现场粉丝签名的生日咭庆祝COLLAR出道4周年，并送上蛋糕为Gao（沈贞巧）补祝生日，全场大合唱生日歌，令Gao感动到眼湿湿，粉丝亦准备了横额祝贺COLLAR夺得《叱咤》组合金奖，Winka见到亦忍不住感动落泪。

Gao预告成员有爆炸性礼物

Winka受访时表示会忍不住喊是因为看到Gao的眼神，想不到4年转眼就过，感叹时间过得很快而有所触动，Gao则笑言根据上年的经验，提醒自己要有所调整，不要哭成泪人，但当见到粉丝的生日咭已很感动。Gao在台上表示有成员稍后有爆炸性的礼物送给大家，问到是否Marf（邱彦筒）宣布结婚？她即问是否记者帮她俾嫁妆，她否认结婚，称过几日大家就知道，问到该成员是出歌还是做骚？Gao就透露礼物是一个骚，又说读书时永远都是考试周过生日，无人与她庆祝，很开心现在年年有很多人为她庆生，笑谓COLLAR得到组合金奖已是最好的生日礼物，并谓她们早前以横额庆祝Candy（王家晴）大学毕业，想不到粉丝都会以同样方法祝贺她们，觉得也算是一种传承。

COLLAR自认抵被经理人闹

最近有指ViuTV重组部门，COLLAR经理人戴颖要向高层汇报工作，Marf表示知道公司重组部门，指公司一向有分高层、中层和下层，她们是低下阶层，笑谓此事对她们没有影响，反而能借此再次向高层提出诉求，笑言想有更多工作和出歌，Gao 则最希望是加人工，讲到ERROR成员193近日在社交网轰经理人乱讲说话，又说即将有新经理人接手，问COLLAR和经理人又可试过闹交？Marf表示没有，「只有她闹我们，但我们是抵闹，她闹人都好绵羊mode，笑笑口为我们好，但都管不到我们。」问到Candy可有关心绯闻男友193？她表示大家很少倾这些话题，都是倾食物多，问到可会约他食饭？其他队友即为她扯开话题，称大家不是很熟，又说COLLAR都未能约齐人食饭，芯駖表示本来已约好一日聚会，但因有人生病而改期，望之后再约，大家一齐食餐好。

COLLAR大赞「PAWS」又索又可爱

讲到公司推出由沈殷怡和徐㴓乔组成的全新限定女团「PAWS」，她们大赞二人又索又可爱，指她们是师姐，不怕会分薄公司资源，因大家路线不同。另外，COLLAR早前为《全民造星VI》总决赛任表演嘉宾，在后台与评判古天乐拍片抽《寻秦记》盲盒，当Marf表示要抽到真「项少龙」时，古天乐一出场即谓：「谁和谁呀！」COLLAR立即纠正是「谁求谁呀！」时，古天乐却坚持是「谁和谁」，但日前已证实COLLAR未有讲错歌词，Gao笑指古生讲甚么就是甚么，问她们可有趁机向古天乐自荐拍戏？她们表示古天乐当晚很忙，在台上表演时已当是面试，又说少女时代成员孝渊也是评判，大赞她很靓，见到她时很紧张，因她也是女团成员，表演时有种使命感，要让她见识一下香港女团。