Timothy Busfield被发拘捕令 涉嫌对童星进行性不当接触 受害者被诊断患PTSD与焦虑症

68岁美国导演兼艾美奖得奖演员Timothy Busfield，上周遭新墨西哥州当局发出拘捕令，指控他涉嫌对未成年儿童进行性不当接触。案件调查始于2024年11月，当时一名新墨西哥大学医院医生通报警方，孩童父母是在律师建议下前往就医。根据调查人员提交的刑事起诉文件，一名未成年孩童指控Timothy曾多次对他做出不当触碰。相关行为疑发生在剧集《The Cleaning Lady》拍摄期间，当时Timothy同时担任导演与演员。Timothy面临两项与未成年人发生性接触的罪名和一项虐待儿童罪，目前还不清楚目前是否正被拘留。

受害人指Timothy是导演担心对方生气

起诉文件指出性骚扰第一次事件发生在受害孩童7岁时，当时他遭对方触碰重要部位约3到4次；第2次则在他8岁时，触碰次数增加至5至6次。孩童的母亲随后向儿童保护机构通报，据称性骚扰行为发生于2022年11月至2024年春季之间。起诉书中亦提到受害儿童已被诊断出患有创伤后压力症候群（PTSD）与焦虑症，社工纪录显示他曾因梦到相关情节而惊醒，并长期处于恐惧状态。受害人向相关人员指因Timothy是导演，担心对方生气，所以迟迟不敢说出自己受害。孩童父母告诉调查人员，这名未成年人和他的双胞胎兄弟都是童星。

华纳发声明会调查

华纳电视发声明强调：「我们非常认真地对待所有不当行为的指控，并制定了及时彻底调查的系统，并在必要时采取适当行动。我们知道目前对Busfield先生的指控，并且已经与执法部门合作。」