西川贵教首度来港骚 开场前为宏福苑罹难者默哀 大秀广东话制作专属歌单

日本乐坛传奇巨星兼「动漫歌曲教主」西川贵教昨晚（10日）于香港亚洲国际博览馆，成功举办首次香港个人演唱会《Exciting Match Takanori Nishikawa vs T.M.Revolution in Hong Kong》。这场香港专属制作的「双重身份对决」演唱会，吸引近7,500名乐迷齐聚亚博，现场气氛全程High爆。

西川贵教亲笔写致哀信

演唱会开场前，全体表演者上台为去年11月发生的大埔宏福苑火灾罹难者默哀一分钟。荧幕显示西川贵教亲笔手写中文讯息「以此默哀 缅怀逝者 愿音乐带来力量与安慰 西川贵教」，全场灯光调暗，观众起身低头静默，为这场充满疗愈力量的音乐会展开序幕。西川贵教之后以《Never say Never》、《天秤-Libra-」、《HEROES》等歌曲打头阵，然后多次以流利广东话与观众互动，诚意满满。他开场即说「终于在香港开演唱会，好开心」、「好多谢大家嚟睇」、「大家玩得开唔开心？」。他又表示「香港好正」，以及「畀我听你哋嘅声音！你哋系最劲！香港一齐唱」！

望跟本地艺人及乐迷有更多交流

提及去年来港出席音乐颁奖典礼时，他以广东话问「大家有冇睇呀？」，并谦虚表示：「能够同香港所有出色歌手一齐表演，系一份荣誉。」他更希望未来能更频繁来港，与本地艺人及乐迷有更多交流。西川贵教表示：「我特别为今日香港演唱会，制作咗一个专属歌单。在日本从来冇试过用呢个歌单开演唱会。我会畀香港乐迷一个超级专属香港嘅演唱会！」他亦提到今年为所属团体T.M.Revolution在日本出道30周年，「终于要等30年先喺香港开演唱会。多谢晒大家嚟我香港第一场演唱会。呢一日成为我一生永远唔会忘记嘅日子。我一定会再嚟香港。好期待、好期待返嚟香港再见大家！多谢晒！」