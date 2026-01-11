林奕匡感讶异太太为1岁多儿子拣学校 师妹炎明熹舞台经验丰富毋须提点

林奕匡在「世界心脏日2025-26健心跑暨健康嘉年华」活动上，指儿子16个月大，笑言︰「做了爸爸之后，方知做父母的艰难、担心，同时提醒自己和太太，不要逼得自己太紧，要适时放松。」

争取为炎明熹写歌

林奕匡续称，太太开始为儿子物色学校，他知道后吓了一跳，「我在加拿大长大，5岁才读幼稚园，其实我和太太都不希望给儿子太大压力。（会选择读国际学校吗？）国际学校、传统学校各有优点，都要看儿子性格去配合。」谈到炎明熹成为他的师妹，他表示非常开心，「公司成员越来越多，为这大家庭注入新能量。」透露炎明熹宣布加入Sony Music第二日，盲在电台宣传时见过面，「希望之后有机会合作，想为她写歌。」他笑言喜欢以歌会友，并指不怕炎明熹加盟后分薄资源。问到有甚么建议给小师妹？他指炎明熹有丰富的舞台经验，表演方面不用多提点。