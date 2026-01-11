郑融享受单身忆亡父教诲学照顾自己 否认是关智斌与密友Edwin介绍人

郑融现身「世界心脏日2025-26健心跑暨健康嘉年华」时，透露爸爸早前离世，她直言仍感到难过，从中学习在生活中怎样照顾自己。

「有缘份不用介绍」

郑融续说︰「爸爸离开时，叫我好好照顾自己，照顾妈妈。（需要花更多时间照顾妈妈？）我和妈妈各有方法去度过，分开处理自己的心情，也会互相陪伴。挂住爸爸时就继续挂住，都要接受，正面面对，要给自己空间，如果时间塞满工作，太忙也不是可行方法。」她说十分开心出席是日活动，「因为爸爸在红十字会工作超过30年，经常教导我健康常识，凡是出席与健康有关的活动时，感觉就像与爸爸有所联系。」称新一年会推出歌曲作品，并感谢粉丝耐心等待。

另外，关智斌早前与同性密友Edwin同游意大利，出席好友婚礼，有指两人透过郑融而认识，她笑指︰「大家有共同朋友，不算是经我而认识。有缘份的话，也不用介绍。」并指人与人之间的相处最重要是开心，问到几时到她开心？她笑说感情事随缘，「一个人生活也很开心。」