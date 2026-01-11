Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑融享受单身忆亡父教诲学照顾自己 否认是关智斌与密友Edwin介绍人

影视圈
更新时间：16:45 2026-01-11 HKT
发布时间：16:45 2026-01-11 HKT

郑融现身「世界心脏日2025-26健心跑暨健康嘉年华」时，透露爸爸早前离世，她直言仍感到难过，从中学习在生活中怎样照顾自己。

「有缘份不用介绍」

郑融续说︰「爸爸离开时，叫我好好照顾自己，照顾妈妈。（需要花更多时间照顾妈妈？）我和妈妈各有方法去度过，分开处理自己的心情，也会互相陪伴。挂住爸爸时就继续挂住，都要接受，正面面对，要给自己空间，如果时间塞满工作，太忙也不是可行方法。」她说十分开心出席是日活动，「因为爸爸在红十字会工作超过30年，经常教导我健康常识，凡是出席与健康有关的活动时，感觉就像与爸爸有所联系。」称新一年会推出歌曲作品，并感谢粉丝耐心等待。

另外，关智斌早前与同性密友Edwin同游意大利，出席好友婚礼，有指两人透过郑融而认识，她笑指︰「大家有共同朋友，不算是经我而认识。有缘份的话，也不用介绍。」并指人与人之间的相处最重要是开心，问到几时到她开心？她笑说感情事随缘，「一个人生活也很开心。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
9小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
6小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
7小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
4小时前