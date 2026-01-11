林嘉欣女儿试探问拍拖事 阿妈唔敢权威口吻拒绝要谂计 与前夫分工凑女

林嘉欣、林奕匡、郑融和罗沛琪（11日）出席「世界心脏日2025-26健心跑暨健康嘉年华」，林嘉欣分享护心健康秘诀，指工作再忙都要保持运动习惯、注意饮食，呼吁人们不要低估「三高」、心血管风险；问到是否教小朋友会激心？她直言有时激心，惟与学业成绩无关。

又打又闹唔会成生效

林喜欣说两名女儿分别12和15岁，与她们一起经历青少年阶段，她的心态也要调节，「我也在学习，母女要好好沟通，有透明度。她们有事问我时，我会给予意见，不会闹。就算有时担心她们会跌，会撞板，都会提醒自己要忍住不出声，阿妈一出声，女儿就觉得长气。（女儿有没有说想识男仔拍拖？）有日阿女问我，若她拍拖，我会有甚么反应？我答无，同时告诉她，妈妈读书时代，有个同学15、6岁就怀孕，她的家人不理她，男友又不承担责任，好惨。我用事例提醒女儿，不能太直接去说，又不可一副权威的态度去表达，相信女儿也明白我的出发点，是出于关心、担心。」

工作方面，林嘉欣透露年中拍一部海外电影，指与前夫袁剑伟有共识，「我到外地工作时，女儿就由他照顾。」问现时是否少了电影开拍？她说：「我接戏一向不频密，一年一部，我都知道行业的大气候不好，业界要互相支持，如果有新导演找我合作也不会太计较片酬。」