50岁失婚性感女星惊爆「夺命」家居意外 冲凉期间出事惊悚画面曝光

50岁台湾女星徐若瑄2023年宣布与新加坡「马可波罗海业集团」主席李云峰离婚，独力照顾儿子Dalton，翌年却爆出罹患甲状腺癌，肿瘤长在口腔要做手术，可谓祸不单行。徐若瑄昨日（10日）在IG限时动态透露发生家居意外，庆幸儿子当时不在场，否则后果不堪设想。

徐若瑄花洒炸开险砸中断肋骨

徐若瑄昨日在IG限时动态留言：「昨半夜要洗澡，突然墙壁里的水炸开，整根莲蓬头也被炸开！！尬的！还好，我刚好没站在水炸开之处，若被那道近距离的水柱喷到，估计肋骨会断，头也会被砸到，我立即压住银色淋浴柱关水」。

徐若瑄在意外发生后，虽然受到惊吓，但当下脑海中浮现的第一个想法，是庆幸发生在自己身上：「老天谢谢你，让它是发生在我身上。没让这事发生在晚上10点儿子洗澡时，洗澡是很放松的事情，小孩会来不及反应，后果不堪设想。」

徐若瑄回想惊魂未定

徐若瑄事后回想起来，坦言：「想到还是惊魂未定！睡前跟天讲好了，如果注定要有甚么，请让我代他」。徐若瑄贴出意外现场的照片，借此提醒大众：「意外难防，多检查，别以为在家就安全。」徐若瑄之后再出PO感谢上天保佑：「我昨日毫发无伤」。

